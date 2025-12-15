Anthony Geary, el actor estadounidense recordado mundialmente por su papel como ‘Luke Spencer’ en la telenovela "General Hospital", murió a los 78 años, confirmó su esposo, Claudio Gama. El intérprete falleció el domingo 14 de diciembre de 2025 en Ámsterdam, donde residía con Gama, a causa de complicaciones derivadas de una operación programada días antes, según informó la familia.

La noticia ha conmocionado al mundo del entretenimiento, especialmente a los seguidores de la longeva producción de ABC, donde Geary interpretó a uno de los personajes más complejos y queridos de la televisión. Su figura trascendió generaciones y marcó un antes y un después en la historia de las telenovelas estadounidenses.

Geary nació en Coalville, Utah, en mayo de 1947, y construyó una carrera de más de cuatro décadas en la pantalla chica. Su interpretación de Luke Spencer, un personaje astuto y emocionalmente complejo, lo consolidó como una figura emblemática del género dramático diurno.

Anthony Geary, actor de “Hospital General”, falleció a los 78 años. (Foto: ABC)

Su papel junto a Genie Francis como ‘Laura Webber’ dio lugar a una de las parejas más emblemáticas de la televisión: Luke y Laura. El matrimonio ficticio de ambos en 1981 atrajo a más de 30 millones de espectadores, convirtiéndose en uno de los episodios más vistos en la historia de las telenovelas.

A lo largo de su trayectoria, Geary fue reconocido con ocho premios Daytime Emmy a Mejor Actor Principal, un récord en su categoría. Aunque se retiró oficialmente de la telenovela en 2015, su legado siguió vigente entre la audiencia y la industria televisiva.

Diversas figuras del medio, incluido el elenco de “General Hospital”, han expresado su conmoción y homenaje a través de redes sociales, destacando la enorme contribución de Geary al entretenimiento y el impacto cultural de su personaje.