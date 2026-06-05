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Anthony Head, actor de series como “Buffy Cazavampiros'” y “Ted Lasso”, falleció a los 72 años. (Foto: Captura de YouTube / Lorraine)
Anthony Head, actor de series como “Buffy Cazavampiros'” y “Ted Lasso”, falleció a los 72 años. (Foto: Captura de YouTube / Lorraine)
Por Agencia EFE

El actor británico Anthony Head, que apareció en series como “Ted Lasso” y “Buffy, la cazavampiros”, falleció este viernes 5 de junio a los 72 años, a causa de las complicaciones de una neumonía, según confirmó su familia en un comunicado.

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