La derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026 tuvo miles de reacciones entre jugadores, amantes del fútbol y famosos. Esta vez, Antonela Roccuzzo, esposa del Lionel Messi, utilizó sus redes sociales para expresar públicamente su apoyo al capitán argentino con un emotivo mensaje.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Antonela Roccuzzo destacó que Messi siempre será el mejor, no solo por sus logros deportivos, sino también por su fortaleza, perseverancia y compromiso.

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“Siempre vas a ser el mejor @leomessi. No solo por tu talento, sino porque nunca dejaste de ser vos. Porque pase lo que pase, nunca bajás los brazos, siempre peleas hasta el final y das todo de vos hasta el último segundo. Esa fuerza, esa mentalidad y esa manera de levantarte una y otra vez son las que te hacen único”, escribió la esposa del astro del fútbol.

Antonela Roccuzzo compartió una publicación en sus redes sociales, donde destacó la entrega, el esfuerzo y fortaleza de Lionel Messi. / Carl Recine

Asimismo, resaltó el ejemplo que representa para sus tres hijos y para millones de personas que siguen su carrera alrededor del mundo.

“Gracias por enseñarnos cada día que el verdadero éxito se construye con trabajo, sacrificio, perseverancia y sin perder nunca la esencia. Sos el mejor ejemplo para nuestros hijos y una inspiración para millones de personas. Te admiro más de lo que las palabras pueden expresar y me siento inmensamente orgullosa de caminar esta vida a tu lado. Te amo muchísimo”, agregó.

La publicación fue compartida un día después de que Argentina cayera por 1-0 frente a España en la final disputada el 19 de julio en el MetLife Stadium. Aunque el resultado puso fin al sueño de conquistar un nuevo título mundial, el mensaje de Antonela puso el foco en el recorrido del capitán argentino y en el orgullo que siente por su trayectoria deportiva y personal.

Por su parte, Lionel Messi también rompió su silencio tras la derrota con un mensaje en el que reconoció el dolor por haber perdido la final, aunque destacó el esfuerzo del plantel y agradeció el respaldo recibido por parte de los hinchas argentinos. Asimismo, felicitó a España por la obtención del título.

“El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno… Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo”, destacó Messi.