Antonela Roccuzzo dedica emotivo mensaje a Lionel Messi tras la final del Mundial 2026. (Foto: Instagram / @antonelaroccuzzo)
Antonela Roccuzzo dedica emotivo mensaje a Lionel Messi tras la final del Mundial 2026. (Foto: Instagram / @antonelaroccuzzo)
Por Redacción EC

La derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026 tuvo miles de reacciones entre jugadores, amantes del fútbol y famosos. Esta vez, Antonela Roccuzzo, esposa del Lionel Messi, utilizó sus redes sociales para expresar públicamente su apoyo al capitán argentino con un emotivo mensaje.

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