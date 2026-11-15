Antonela Roccuzzo llegó a Cusco como parte de la invitación de una marca de lujo y estuvo Cusco acompañada de diversas figuras del mundo del entretenimiento nacional, entre ellas la modelo Natalie Vértiz y la actriz Alessandra Denegri. (Foto: Instagram / @msperu - @antonelaroccuzzo - @aledenegri)
Antonela Roccuzzo llegó a Cusco como parte de la invitación de una marca de lujo y estuvo Cusco acompañada de diversas figuras del mundo del entretenimiento nacional, entre ellas la modelo Natalie Vértiz y la actriz Alessandra Denegri. (Foto: Instagram / @msperu - @antonelaroccuzzo - @aledenegri)
Por Redacción EC

Antonela Roccuzzo llegó al Perú en medio de una gran expectativa. La esposa del futbolista argentino Lionel Messi arribó a la ciudad de Cusco acompañada de diversas figuras del mundo del entretenimiento nacional, entre ellas la modelo Natalie Vértiz y la actriz Alessandra Denegri.

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