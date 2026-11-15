Antonela Roccuzzo llegó al Perú en medio de una gran expectativa. La esposa del futbolista argentino Lionel Messi arribó a la ciudad de Cusco acompañada de diversas figuras del mundo del entretenimiento nacional, entre ellas la modelo Natalie Vértiz y la actriz Alessandra Denegri.

El viaje se realizó en el marco de una experiencia exclusiva organizada por la firma internacional de joyería Tiffany & Co., que reunió a distintas personalidades vinculadas con la moda y las redes sociales.

Durante su estadía, Antonela Roccuzzo compartió fotografías y videos de los paisajes cusqueños, despertando numerosas reacciones entre sus seguidores.

Natalie Vértiz, ex Miss Perú y conductora de televisión, aprovechó la ocasión para compartir momentos de su travesía. A través de Instagram, la esposa de Yaco Eskenazi publicó fotografías realizando actividades en la ciudadela inca y frente a Machu Picchu.

Otra de las figuras peruanas que formó parte del viaje fue Alessandra Denegri, actriz e influencer nacional. Su participación se sumó a la presencia de Vértiz en esta experiencia que reunió a personalidades del entretenimiento y la moda en la Ciudad Imperial.

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Durante su recorrido, las invitadas conocieron algunos de los atractivos turísticos más representativos de Cusco, entre ellos las salineras de Maras, el complejo arqueológico de Moray y Machu Picchu. También participaron en una ceremonia de agradecimiento a la Pachamama, una tradición ancestral de la cultura andina.

Alessandra Denegri también estuvo en el mismo evento que participó Antonela Roccuzzo. (Foto: Instagram / @msperu - @antonelaroccuzzo - @aledenegri)

Por su parte, Antonela Roccuzzo no ocultó su admiración por los paisajes y las costumbres peruanas. “Descubriendo la magia de Perú. Enamorada de la belleza, la cultura y de su gente. Gracias”, escribió en Instagram, acompañando su mensaje con imágenes de su visita.

En otra publicación, la empresaria argentina también compartió imágenes de uno de los principales atractivos turísticos del país y expresó su asombro: “Todavía sin palabras para describir este lugar. ¡Qué maravilla, Perú!”.