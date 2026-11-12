Antonela Roccuzzo compartió imágenes de su llegada al Perú, donde participa en una experiencia especial organizada por una firma de lujo. (Foto: Instagram / @antonelaroccuzzo)
Antonela Roccuzzo compartió imágenes de su llegada al Perú, donde participa en una experiencia especial organizada por una firma de lujo. (Foto: Instagram / @antonelaroccuzzo)
Por Redacción EC

Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, sorprendió a sus seguidores al revelar que se encuentra en Perú. La empresaria argentina compartió algunas historias en su cuenta de Instagram, donde revela que viajó a Cusco como parte de una invitación especial.

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