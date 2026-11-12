Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, sorprendió a sus seguidores al revelar que se encuentra en Perú. La empresaria argentina compartió algunas historias en su cuenta de Instagram, donde revela que viajó a Cusco como parte de una invitación especial.

A través de sus historias de Instagram, Roccuzzo reveló que fue invitada por la firma Tiffany & Co. y compartió algunos detalles de esta experiencia que la llevó hasta uno de los destinos más emblemáticos del país.

Una de las primeras publicaciones que llamó la atención fue un video de una alpaca. La imagen estuvo acompañada por la bandera del Perú y un corazón, un gesto con el que confirmó su llegada y expresó su entusiasmo por encontrarse en territorio nacional.

Antonela Roccuzzo compartió imágenes de su llegada al Perú, donde participa en una experiencia especial organizada por una firma de lujo. (Foto: Instagram / @antonelaroccuzzo)

La esposa de Lionel Messi también publicó una fotografía en la que aparece de espaldas, contemplando un imponente paisaje cusqueño. Para la ocasión, eligió un estilo casual compuesto por un jean, una camiseta blanca, botas negras y un trench marrón, acompañado de una cartera a tono.

El motivo de su viaje también quedó reflejado en otra de sus historias. Roccuzzo mostró parte de la invitación que recibió de Tiffany & Co., en la que la marca le daba la bienvenida a una experiencia especial. Aunque no se conocieron todos los detalles de la agenda, el documento anticipaba una propuesta vinculada con la región y sus conexiones culturales.

Además, la empresaria compartió imágenes de otro obsequio que recibió junto con la invitación: un libro que propone un recorrido visual y narrativo por algunos de los hoteles más emblemáticos del Perú.

Antonela Roccuzzo compartió imágenes de su llegada al Perú, donde participa en una experiencia especial organizada por una firma de lujo. (Foto: Instagram / @antonelaroccuzzo)

Cabe recordar que Lionel Messi no está con ella ya que permanece en Miami, Estados Unidos, atendiendo sus compromisos profesionales con el Inter Miami. Por ahora, Antonela ha preferido compartir pequeños adelantos de su recorrido, sin revelar todas las actividades que forman parte de su estadía.