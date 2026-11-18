Antonela Roccuzzo sorprendió a sus seguidores al mostrar un nuevo avance en su entrenamiento físico: consiguió realizar dos dominadas supinas sin utilizar bandas elásticas de asistencia. La esposa del futbolista Lionel Messi compartió el ejercicio mediante un video publicado en su cuenta de TikTok, donde mostró parte de su rutina de tren superior y celebró el resultado que buscaba conseguir desde hace tiempo.

La empresaria argentina acompañó la grabación con el mensaje: “Peleándome con las chin-ups… pero hoy salieron 2 sin banda. Small wins, big progress!” , que se traduce como pequeñas victorias, grandes avances. El ejercicio, conocido como chin-up, consiste en elevar el cuerpo sujetándose de una barra con las palmas de las manos orientadas hacia el rostro.

La publicación generó diversas reacciones entre sus seguidores, quienes destacaron su constancia y le solicitaron que compartiera más detalles de sus entrenamientos. “Como que me dan ganas de volver a entrenar viéndote. Estás muy linda, mujer”, “Anto, necesitamos tu rutina” y “Compartí tu rutina con las girls” fueron algunos de los comentarios que recibió.

A sus 38 años, Roccuzzo mantiene una rutina de actividad física de entre cinco y seis días por semana, con sesiones que suelen durar entre una hora y una hora y media. Su planificación combina ejercicios de fuerza con pesas y máquinas, entre ellos sentadillas búlgaras, peso muerto e hip thrust, movimiento utilizado para trabajar principalmente los glúteos. También incorpora actividades cardiovasculares, como el fit jump en mini trampolín.

A través de Instagram y TikTok, la empresaria comparte distintos momentos de sus jornadas de entrenamiento y los resultados que consigue. Esta actividad también forma parte de su perfil profesional, pues es embajadora global de reconocidas marcas deportivas. Roccuzzo vive en Miami junto a Messi y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, mientras acompaña la actividad deportiva del futbolista argentino con el Inter Miami.