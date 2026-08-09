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Antonio Banderas confiesa que el infarto que sufrió en 2017 fue lo mejor que le pasó en la vida, porque a partir de entonces ha podido valorar más su existencia. (Foto: AMMAR ABD RABBO / AFP)
Antonio Banderas confiesa que el infarto que sufrió en 2017 fue lo mejor que le pasó en la vida, porque a partir de entonces ha podido valorar más su existencia. (Foto: AMMAR ABD RABBO / AFP)
/ AMMAR ABD RABBO
Por Agencia EFE

Antonio Banderas aseguró que el infarto que sufrió en 2017 fue lo mejor que le pasó en la vida, porque a partir de entonces ha podido valorar más su existencia.

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