El salsero peruano Antonio Cartagena cumplió un sueño al presentarse en un vibrante concierto en Los Ángeles (Estados Unidos) junto al reconocido cantante panameño Roberto Blades.

Durante la presentación, Antonio interpretó temas emblemáticos como “Sin ti” y “Ni siquiera”, mientras que su colega, hermano del icónico Rubén Blades, hizo lo propio con sus populares canciones “Lágrimas” y “Por tu amor”, entre otras.

Cartagena expresó su alegría y agradecimiento por la oportunidad. “Alegramos los corazones con nuestra música latina. Cada uno cautivó con lo mejor de nuestro repertorio, y el público disfrutó mucho de esa noche magistral” , afirmó.

Antonio Cartagena y Roberto Blades

Antonio Cartagena en Colombia

Anteriormente, Antonio Cartagena se presentó en Bogotá (Colombia), en el centro de eventos y convenciones Ascanio, un local que ha albergado a grandes figuras de la salsa como Maelo Ruiz, José Alberto “El Canario”, Luisito Carrión y la Orquesta Guayacán, entre otros artistas de talla internacional.

“Estoy gratamente agradecido por el cariño del público cafetero. Prometo regresar pronto a realizar más presentaciones”, dijo el cantante.