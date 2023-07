El reggaetonero Anuel AA catalogó al cantante Daniel Hernández, conocido como Tekashi69 de ‘pedófilo’.

Esto luego de que Tekashi haya comentado negativamente sobre la publicación de una foto que se hizo Anuel al lado de la hija que tuvo con Yailin, actual pareja de Hernández.

“Tú tocas a niñas menores de edad, ratón, y abusas sexualmente de ella. Aléjate de mi hija”, comentó indignado Anuel AA en sus historias de Instagram.

La foto que generó la polémica

Como se recuerda, Anuel AA fue criticado tanto por fans como por la propia Yailin por haber publicado una foto con la hija que tuvo con el reggaetonero.

Ante la publicación de la foto, el cantante de origen mexicano Tekashi comentó de manera enfática de este modo: “Eres una R@t@. No es mi lugar que dios me perdone por este comentario, pero te pasaste subiendo esa foto sabiendo que Yailín no estaba lista”.

Anuel AA acusado de no asumir su responsabilidad paternal

En esa línea, ante las acusaciones de violencia doméstica hechas por parte de Yailin en contra de Anuel AA, el mexicano reprochó que el reggaetonero no haya cumplido con sus responsabilidades paternales. Ante eso, el puertorriqueño, reiteró las denuncias por violencia sexual a menores de edad que tuvo Tekashi69.

“Diciendo que yo no pago pamper, un infeliz que la madre de tu hijo está en todos lados reclamándote exactamente lo mismo a ti y que dice que no ves a tu hija desde hace dos años”, añadió en sus redes sociales.

TE PUEDE INTERESAR: Andrea San Martín molesta en EE.UU. después de pagar por conocer a Anuel AA y este no se presentara

Las denuncias de Tekashi69 por presunta pedofilia

El rapero de origen mexicano, conocido como Tekashi69 ha sido denunciado por un caso de pedofilia en el 2015, cuando a los 18 años, se le acusó de abusar sexualmente una niña de 13.