El cantante colombiano Maluma rompió su silencio y se pronunció, por primera vez, sobre la indirecta que le lanzaron Anuel AA y Bad Bunny en la versión remix del tema “Gan-ga”.

“Nunca flow Maluma, siempre Real G”, es la polémica frase de la canción que alude al artista colombiano y que ahora vuelve a causar alboroto entre los fans de los artistas.

Hace algunas semanas, Anuel AA compartió un video de él cantando precisamente esa parte de la canción. Luego fue Bad Bunny el que citó la mencionada oración en su cuenta de Twitter.

nunca flow Maluma, siempre REAL G — 👁 (@sanbenito) October 17, 2019

En una reciente entrevista con el programa “Yo soy Molusco”, el artista colombiano se refirió a la polémica cita y –notablemente fastidiado- dijo que no le interesaba lo que sus colegas decían, pero señaló que no entiende porque lo mencionan.

“No sé porque lo hicieron. Estoy confundido. Yo quiero que Bad Bunny me llame o que Anuel me llame y que me digan: ‘¿sabes qué? Nunca flow Maluma por esto’”, precisó.

“Yo no lo entendí y me pregunté: ¿Por qué me llegó a mí la mala? Yo no le he hecho nada, a Bad Bunny tampoco. De hecho a Bad Bunny le conocí en Puerto Rico hace unos años en una colaboración que nunca salió”, agregó.

Finalmente, Maluma zanjó la polémica con una acalorada declaración. “No me gusta que hablen mi… de mí y que pongan mi nombre en sus bocas cuando a mí no me interesa tampoco hablar de ellos”.