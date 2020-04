El cantante de trap Anuel AA vuelve a ser noticia tras compartir un video en sus redes sociales donde contó detalles poco conocidos sobre el día que fue detenido por la policía, antes de su primer ingreso a prisión.

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete de “Me gusta” y “Secreto” reveló que cuando lo encarcelaron por primera vez –hace cuatro años-, durante la intervención un policía le dijo que su carrera había terminado.

“Los que me arrestaron cuando me pusieron las esposas me dijeron: ‘Se te acabó la carrera cab***’, y se empezaron a reír de mí. Los odié toda mi vida, hasta ahora porque gracias a esa humillación me obligué yo mismo a no volver a fracasar más nunca en la vida”, es lo que escribió el cantante.

Esta declaración se produce luego que Anuel AA lanzara un tema conmemorativo sobre su arresto, el cual lleva por nombre la misma fecha que su detención, 3 de abril.

En las imágenes se puede observar al novio de Karol G interpretando esta canción en la que además cuenta una parte de la historia de su adolescencia, sus malos pasos y cómo logró sobrellevar los episodios más difíciles de su vida.

Desde su publicación en YouTube, el video musical de “3 de abril” cuenta con más de 6 millones de visualizaciones y cientos de comentarios que felicitan que el artista haya retomado su carrera tras esta dura etapa en prisión.

