Llevaban mucho tiempo rondando rumores sobre la separación de la pareja, que si bien fue una de las más polémicas del mundo de la música. Después de una entrevista brindada por el mismo Anuel, se confirmó lo que se estuvo especulando: la pareja ya no va más.

La relación inició recibiendo millones de críticas en redes sociales, en su mayoría de parte de los seguidores de Karol G, la ex pareja de Anuel, quienes no dejaban de comparar a ambas mujeres. Sin embargo, a la pareja no les importó y durante un tiempo todo fue color de rosa, hasta que decidieron casarse y frente a un juez se dieron el sí.

Poco después, Yailin estremeció las redes al revelar que estaba esperando un bebé del cantante, ambos decidieron nombrar a la niña ‘Cataleya’ y parecían muy emocionados esperando el nacimiento de la pequeña, pues en redes no dejaban de mostrar clips de ambos con los preparativos para su nacimiento.

No obstante, todo cambió de repente cuando Anuel AA en una entrevista para ‘El gordo y la flaca’ confirmó lo que muchos ya sospechaban, la relación había llegado a su fin faltando poco para el nacimiento de la hija de ambos.

“Yailin es la madre de mi hija”, “Mira, no estoy con ella, pero es la madre de mi hija”. dijo el reggaetonero.

Anuel, es consciente que desde el primer momento de su relación, muchos han dicho cosas malas de ambos, pero negó rotundamente que ese haya sido el motivo de su separación, dejando abierta las puertas a diversas hipótesis.

Por otro lado, el cantante rogó a sus seguidores a no molestar a Yailín, ya que está embarazada y podría afectarle emocionalmente. Además, aprovechó para aclarar que, pese a no estar juntos, no obviará sus responsabilidades como padre.

“Va a vivir como una reina porque lamentablemente, papi es un rey”, mencionó.