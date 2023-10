El cantante puertorriqueño Emmanuel Gazmey Santiago, más conocido en la escena musical como Anuel, sorprendió a sus seguidores al revelar que tuvo que ser operado de emergencia el último sábado 7 de octubre, por un problema de salud que lo mantuvo entre la vida y la muerte.

Si bien no dio mayores detalles sobre su situación, el intérprete de “Pacto” y “La llevo al cielo” reveló que su intervención fue de emergencia y que, por el momento, se tomará un descanso de los escenarios para recuperarse completamente.

“Me operaron anoche de emergencia, sólo Dios sabe el porqué de las cosas, fue cuestión de vida o muerte. No puedo seguir trabajando ahora mismo, gracias a Dios estoy vivo eso es lo único que me importa”, inició explicando Anuel.

Asimismo, el puertorriqueño lamentó el hecho de tener que posponer sus compromisos profesionales, así como el lanzamiento de su nuevo álbum, el cual tenía estaba previsto para dentro de dos semanas.

“‘Rompe corazones’ iba a salir en 2 semanas, perdón por quedarles mal a mis fanáticos con el cambio de fecha del EP, atrasándolo más. Sé que llevan esperándome… Tengo un plan de trabajo demasiado HP, es la primera vez que tengo un equipo de trabajo tal como todos los artistas de élite… Toca esperar un poco más para poder superar todo lo que hice”, escribió en su post.

Como era de esperarse, el mensaje de Anuel fue bien recibido por sus fans en redes sociales. En menos de 20 horas, el post cuenta con más de 4 millones de likes y miles de comentarios que le desean una pronta recuperación.

