Ana Gabriel se encuentra realizando su gira, en medio de la visita de los diversos países de su tour anunció su retiro de los escenarios. El último fin de semana, uno de los lugares en el que se presentó fue República Dominicana, donde realizó tres presentaciones.

En una de estas presentaciones, la cantante mexicana se enteró que se encontraba la exnovia y madre de la hija de Anuel, Yailin, y le pidió disculpas en público, un hecho que hizo llorar a la influencer.

¿Por qué Ana Gabriel le pidió disculpas a Yailin, la más viral?

Hace unos días, Ana Gabriel hizo una transmisión en vivo en la que confesó que no sabía nada acerca de Yailin. Este hecho desató miles de críticas de miles de usuarios. Al leer la cantidad de ataques que recibía, la cantante no tuvo problemas en retractarse y pedir disculpas en medio de su concierto, donde se encontraba la ex del rapero Anuel.

“Yo no sabía de ella y me dicen que entre el público se encuentra Yailin (…), gracias de verdad por venir, se lo agradezco infinitamente. Veo al público cómo la quiere y yo le comparto ese amor, ese amor que sabe usted misma que le tienen. Hice un video ofreciéndole mis disculpas, gracias por venir y por compartir ese amor”, aseveró Ana Gabriel.

Yailin lloró al escuchar las disculpas de Ana Gabriel

Cuando la influencer escuchó las palabras de Ana Gabriel, se emocionó y se puso a llorar. Los asistentes del concierto que estaban cerca de ella la abrazaron y sostuvieron hasta que se calmó.

A través de sus redes sociales, Yailin le agradeció a Ana Gabriel por sus palabras.