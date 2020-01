Aracely Arámbula señaló que Luis Miguel sigue siendo un padre distante para sus hijos. El pasado 1 de enero Miguel (hijo mayor de la pareja) cumplió 13 años y no recibió ningún mensaje por parte de su padre.

“No, no llamó el papá”, contó la actriz cuando estaba en el Aeropuerto de la Ciudad de México antes de viajar a Estados Unidos. Durante diez minutos habló sobre la serie que cuenta la vida del cantante. Además, dijo estar muy concentrada en su vida familiar.

Dentro de las consultas, le preguntaron si los hijos de Luis Miguel se han resentido con el cantante por la lejanía que mantiene. Ella lo negó y afirma que ellos no lo extrañan.

“Tienen mucho ‘padre’ con mi papá, con mi hermano, con mis sobrinos. Mis hijos están felices y están en una familia muy unida y una familia divina, que la verdad tienen de más de regalos y de amor, sobre todo lo principal es el cariño y el amor que la verdad no extrañamos nada”, señaló.

Del mismo modo, la actriz descartó sentirse arrepentida del romance que tuvo con el “Sol de México”. “No hay que arrepentirse de nada, además mis hijos hermosos cómo me voy a arrepentir, mis hijos nacieron de un gran amor. Yo estoy feliz y agradecida con la vida, no puedo pedir más”, agregó.

Del mismo modo, afirmó que no necesita de alguna ayuda económica por parte de Luis Miguel. “Yo trabajo mucho y la verdad es que vivimos muy bien con lo mío (...) Yo soy mamá y papá, y soy una mujer que como muchas mujeres de México y en el mundo nos hacemos cargo, no solamente económicamente, es que no es solo esa la carga, es la educación, es estar al pendiente de ellos y más ahorita con la adolescencia”, relató.