En su reciente aparición en el festival de cine que se desarrolló en República Dominicana, Aracely Arámbula habló sobre los rumores que han surgido en los últimos días en torno a la manutención que le habría pedido a Luis Miguel, padre de sus dos hijos.

En una sincera entrevista con el programa “Al Rojo Vivo”, Aracely aseguró que más allá de las responsabilidades económicas que Luis Miguel tiene con sus hijos, ella lo que realmente lamenta es que “El Sol” esté dejando pasar el tiempo y perdiéndose los mejores momentos de la infancia de sus pequeños.

“Yo preferiría más tiempos compartidos con la familia. Que ellos pudieran compartir también allá, porque el tiempo no regresa. Yo le diría que tomara ese bálsamo de amor y de la manera más amorosa que no se pierda esos momentos con ellos. Conmigo no, es con ellos”, señaló.

En otro momento de la conversación, la artista refirió que su padre, Manuel Arámbula, ha sido un referente de figura paterna para sus hijos. “Yo tengo una figura paterna maravillosa con mi papá, es un gran ser humano, un gran amigo. En casa la figura paterna siempre ha estado”, señaló.

Asimismo, la artista mexicana sostuvo que sus hijos viven bien económicamente, gracias a su trabajo. “No necesito estar pidiendo una pensión, mis hijos están económicamente muy bien, viven de mi trabajo”, expresó.