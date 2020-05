En entrevista con el doctor y conductor mexicano César Lozano, la actriz Aracely Arámbula reveló algunos detalles de vida sentimental y fue inevitable que no hable de su relación con Luis Miguel, con quien terminó en 2009 y procreó dos hijos: Miguel y Daniel.

"Yo he tenido varios amores, eso de que hay un amor en la vida, no. Desde que era chiquilla he sido muy enamorada”, contó la actriz en una conversación transmitida por Instagram live.

Arámbula, de 45 años señaló también que su primer beso lo dio en la secundaria, y reconoció que siempre fue una persona muy enamoradiza.

En otro momento de la conversación, la actriz dijo que es una mujer que siempre ha podido alejarse de las relaciones amorosas tormentosas y volvió a referirse al ‘Sol de México’: “Claro, si no yo seguiría con el rey...”, afirmó.

La actriz también tuvo tiempo para negar los rumores que la vinculaban sentimentalmente con el actor David Cepeda y reveló que actualmente sí tiene pareja pero no es del medio artístico. “No tengo un novio público, pero sí tengo un amor”, dijo.

¿ COMO SE CONOCIERON ARACELY Y LUIS MIGUEL?

La historia entre Luis Miguel y Aracely Arámbula terminó en 2009, en medio de rumores y acusaciones que dejaban mal parado al cantante. Se dijo, por ejemplo, que el cantante habría obligado a la actriz a dejar su carrera para dedicarse completamente a su rol de madre, algo que ella no estaba dispuesta a aceptar.

Aunque Aracely no ha dado detalles del rompimiento con Luis Miguel y se mantenido cauta en sus respuestas sobre él, sí ha acusado al intérprete musical de olvidarse de la crianza de sus hijos y ha dejado en claro que es solo ella quien es madre y padre para Miguel y Daniel, hoy de 13 y 12 años, respectivamente.





Sobre cómo inició esta relación tan tormentosa, como la misma actriz califica su romance con Luis Miguel, el periodista Gustavo Adolfo Infante reveló a mediados de 2019 que la ex pareja se conoció en 2005 en Acapulco cuando la intérprete de telenovelas era pareja del actor Fernando Colunga.

En su programa “Los minutos de Gustavo Adolfo Infante”, el conductor de televisión contó que la actriz y el cantante se conocieron en el bar “Baby Ó”, al cual suele ir el astro mexicano cuando viaja a esa ciudad.

“Ahí empieza el romance entre Aracely y Luis Miguel. Aquí la única duda que yo tengo es qué le habrá dicho ella a Fernando Colunga, ´otro ocupa tu lugar, te cambié´”, se preguntó Gustavo.





“Ya después me enteré de que sí, que en realidad estuvieron en la cuevita donde se ponía Luis Miguel, que era entrando del lado derecho por donde está la conocida barra de la muerte. Ahí a un ladito está la cuevita, donde Luis Miguel y toda esa gente es la mesa que les dan, que habían estado ahí. A raíz de eso, Luis Miguel invita a cenar a Aracely al Baikal (…) Ahí empieza el romance entre Aracely Arámbula y Luis Miguel”, agregó Infante.

