Arcángel llegó a nuestro país el día sábado 20 de mayo con motivo de presentarse en el “Reggaeton Lima Festival 2″ junto a diversos exponentes de la música urbana. Sin embargo, en redes sociales se han difundido vídeos en los que se ve a la Policía Nacional deteniéndolo a vista de todos, lo que sorprendió al cantante.

Sin embargo, pese al controversial momento que pasó previo al concierto, el cantante decidió manifestarse y aclarar las dudas de sus fanáticos frente a su opinión sobre lo sucedido.

“Yo la paso bien cada vez que piso este país. No tengo problema, me pueden revisar todas las veces que quieran, gracias Perú por quererme. Si pensaban que subiendo a las noticias me iban a joder, no, no, a un artista como yo, usted no jode su imagen porque yo soy del barrio. Yo vengo del bajo mundo, eso a mí no me jode, a mí me hacen eso hasta del lugar de donde yo vengo. Así que un aplauso para la Policía del Perú, están haciendo su trabajo, qué bueno”, dijo.

Es así, que el cantante re afirmó que estuvo gustoso de colaborar con la intervención de los agentes del orden.