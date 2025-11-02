El cantante urbano Arcángel estuvo algunos días en Perú, donde no solo ofreció un concierto por Halloween el pasado 31 de octubre en el Estadio Nacional de Lima, sino que, días antes, también conoció Machu Picchu como parte de su gira por las maravillas del mundo.

El popular artista urbano, conocido como ‘La Maravilla’, recurrió a sus redes sociales para compartir un emotivo mensaje dedicado a Perú, país que lo acogió durante su reciente visita.

“Perú, nos vemos el año próximo con la gira de La 8va Maravilla, definitivamente Perú eres y siempre serás clave en mi vida, gracias por tan agradable estadía. Cusco, cambiaste mi vida y MACHU PICCHU pronto nos volveremos a ver”, escribió Arcángel en su publicación.

Arcángel calificó como "clave" a Perú tras su reciente visita al país. (Foto: Instagram)

Como se sabe, antes de su concierto en el Estadio Nacional de Lima el pasado 31 de octubre, Arcángel llegó hasta Cusco para visitar Machu Picchu. En sus redes sociales compartió imágenes inéditas de su visita al lado de su familia y su equipo de trabajo.

“¡Machu Picchu como has cambiado mi vida! gracias. No fue fácil llegar a ti porque si fuera fácil cualquiera lo hiciera, lo que si estoy seguro es que valió la pena cada gota de sudor, cada escalón y cada percance”, escribió Arcángel en su post.

Arcángel, su familia y equipo de trabajo llegaron a Perú para conocer Machu Picchu. (Foto: Instagram)

“Valió la pena el sacrificio y como premio me llevo una de las mejores experiencias de toda mi vida junto a mi familia y mi equipo de trabajo que también los considero parte de ella. Gracias por hacerme ver la vida desde otro punto de vista. HASTA LA PROXIMA MACHU PICCHU”, agregó en su publicación, la cual estuvo acompañado de diversas fotografías.

