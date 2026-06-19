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La familia de Messi, que se encuentra disputando el Mundial de 2026 en Estados Unidos, emitió un comunicado en el que expresó su "profundo malestar" por la desinformación | Foto: EFE
La familia de Messi, que se encuentra disputando el Mundial de 2026 en Estados Unidos, emitió un comunicado en el que expresó su "profundo malestar" por la desinformación | Foto: EFE
Por Redacción EC

En Argentina, la plataforma Luzu TV despidió a la conductora Florencia Peña tras haber anunciado falsamente la muerte de Jorge Messi, padre del futbolista Lionel Messi, en su programa ‘El show del verano’ este jueves en medio del Mundial de Fútbol 2026.

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