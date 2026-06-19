En Argentina, la plataforma Luzu TV despidió a la conductora Florencia Peña tras haber anunciado falsamente la muerte de Jorge Messi, padre del futbolista Lionel Messi, en su programa ‘El show del verano’ este jueves en medio del Mundial de Fútbol 2026.

El incidente ocurrió cuando Peña interrumpió la transmisión para asegurar que el progenitor del deportista había fallecido de forma repentina. “No quiero darles una mala noticia, pero acaba de morir el papá de Messi. Fue de golpe. En el medio del Mundial”, declaró la presentadora al aire.

Aunque minutos después la conductora aclaró que los datos no estaban confirmados,el dato erróneo ya se había viralizado en las plataformas digitales.

@gabrielortizzhn La periodista argentina Florencia Peña renunció a su programa luego de informar erróneamente en una transmisión en vivo que Jorge Messi, padre de Lionel Messi, había fallecido. La información resultó ser falsa y fue desmentida poco después por la familia del futbolista, que confirmó que Jorge Messi atraviesa una situación de salud, pero se encuentra bajo supervisión médica y con una evolución favorable. El incidente generó una fuerte polémica en Argentina y numerosas críticas contra la comunicadora. Tras el error, Peña ofreció disculpas públicas y asumió la responsabilidad por la difusión de la noticia sin la debida verificación. Incluso el presidente argentino, Javier Milei, cuestionó duramente lo ocurrido y pidió mayor responsabilidad en el manejo de información sensible. ♬ sonido original - Gabriel Ortiz

¿Qué dijeron los familiares de Lionel Messi ante la información falsa?

Ante la repercusión del hecho, los parientes del deportista emitieron un comunicado donde manifestaron su profundo malestar por “la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que se abordó un asunto estrictamente privado”.

Asimismo, aclararon que Jorge Messi, de 68 años, se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro de su cuadro de salud.

En ese sentido, el director del canal, Nicolás Occhiato, calificó el suceso como un error inadmisible. Posteriormente, la empresa confirmó el despido de todo el equipo de producción involucrado y la salida de la conductora por difundir contenido sensible sin verificación previa.

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Florencia Peña pidió disculpas a la familia de Messi

Por su parte, Peña ofreció disculpas públicas a los afectados y argumentó que el equipo de producción le entregó los datos en vivo asegurándole que estaban totalmente chequeados.

“Aun así, me hago cargo de que soy parte del error y es por eso que decidí dar un paso al costado y concluir mi participación en Luzu. Vuelvo a pedir perdón de corazón, me equivoqué”, manifestó la actriz.

*Con información de EFE

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