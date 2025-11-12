Youtuber Ariana Bolo Arce acusa a su contadora de estafarla con más de S/ 40 mil. (Foto: Captura/YT/ABA)
Youtuber Ariana Bolo Arce acusa a su contadora de estafarla con más de S/ 40 mil. (Foto: Captura/YT/ABA)
Redacción EC

La youtuber peruana sorprendió a sus seguidores al revelar en su podcast que fue víctima de una por parte de su contadora, una mujer de confianza a la que conocía desde su infancia. Según contó, la profesional —identificada como Raquel Granados— le habría quitado más de S/ 40 mil bajo el pretexto de realizar pagos a la , para luego huir del país.

Durante la conversación, la influencer relató que todo ocurrió hace aproximadamente cuatro años, cuando comenzó a trabajar con marcas y generar ingresos como creadora de contenido digital. En ese momento decidió delegar la parte tributaria de su negocio a Granados, amiga cercana de su hermana.

“A mí me estafó una contadora. Fue hace como cuatro años. Se llama Raquel Granados. Ella vivía en Lima y cuando todo se complicó, agarró y se largó a España, contó visiblemente afectada.

Ariana explicó que, al ser su primera experiencia manejando ingresos por publicidad, no tenía conocimientos sobre temas tributarios. Sin embargo, con el tiempo comenzó a notar inconsistencias.

Según su testimonio, su contadora le pedía mensualmente fuertes sumas de dinero para “pagar los impuestos”, pero nunca entregó comprobantes.

“Me decía: ‘Chiquilina, tienes que depositarme nueve mil soles porque eso se tiene que pagar a la Sunat’. Y yo le creía. Le deposité alrededor de cuarenta mil soles porque confiaba y no preguntaba, relató.

La creadora de contenido descubrió la estafa cuando la Sunat congeló sus cuentas bancarias por falta de pago. Al principio pensó que le habían robado debido a que su tarjeta había sido rechaza por “saldo insuficiente”, pero la realidad fue que la habían bloqueado.

Influencer denuncia que mujer de confianza la engañó con pagos falsos a la SUNAT. (Foto: Captura/YT/ABA)

La nueva contadora de su hermana revisó los movimientos y comprobó que ninguno de los pagos fue realizado. Además, se enteraron de que la mujer había utilizado el dinero para abrir una tienda, comprar electrodomésticos y una laptop para su hijo.

“Todo eso lo hizo con mi plata. Mientras tanto, yo tenía deudas con la Sunat”, señaló indignada.

Ariana también reveló que, tras confrontarla, la contadora reconoció parcialmente los hechos, pero solo ofreció devolver “la mitad” del dinero robado antes de abandonar el país.

“Le dije: ‘Tú me has robado’. Y ella me respondió: ‘Pequeña, puedo asumir la mitad’. Se fue del Perú diciendo que yo la estaba difamando, contó la influencer, quien aseguró que la mujer viajó a España para evitar asumir responsabilidades.

Finalmente, Ariana aprovechó su historia para advertir a otros creadores de contenido y emprendedores sobre los riesgos de confiar ciegamente en terceros, incluso si son personas cercanas.

