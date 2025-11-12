La youtuber peruana Ariana Bolo Arce sorprendió a sus seguidores al revelar en su podcast que fue víctima de una presunta estafa por parte de su contadora, una mujer de confianza a la que conocía desde su infancia. Según contó, la profesional —identificada como Raquel Granados— le habría quitado más de S/ 40 mil bajo el pretexto de realizar pagos a la Sunat, para luego huir del país.

Durante la conversación, la influencer relató que todo ocurrió hace aproximadamente cuatro años, cuando comenzó a trabajar con marcas y generar ingresos como creadora de contenido digital. En ese momento decidió delegar la parte tributaria de su negocio a Granados, amiga cercana de su hermana.

“A mí me estafó una contadora. Fue hace como cuatro años. Se llama Raquel Granados. Ella vivía en Lima y cuando todo se complicó, agarró y se largó a España ”, contó visiblemente afectada.

Ariana explicó que, al ser su primera experiencia manejando ingresos por publicidad, no tenía conocimientos sobre temas tributarios. Sin embargo, con el tiempo comenzó a notar inconsistencias.

Según su testimonio, su contadora le pedía mensualmente fuertes sumas de dinero para “pagar los impuestos”, pero nunca entregó comprobantes.

“Me decía: ‘Chiquilina, tienes que depositarme nueve mil soles porque eso se tiene que pagar a la Sunat’. Y yo le creía. Le deposité alrededor de cuarenta mil soles porque confiaba y no preguntaba ”, relató.

La creadora de contenido descubrió la estafa cuando la Sunat congeló sus cuentas bancarias por falta de pago. Al principio pensó que le habían robado debido a que su tarjeta había sido rechaza por “saldo insuficiente”, pero la realidad fue que la habían bloqueado.

Influencer denuncia que mujer de confianza la engañó con pagos falsos a la SUNAT. (Foto: Captura/YT/ABA)

La nueva contadora de su hermana revisó los movimientos y comprobó que ninguno de los pagos fue realizado. Además, se enteraron de que la mujer había utilizado el dinero para abrir una tienda, comprar electrodomésticos y una laptop para su hijo.

“Todo eso lo hizo con mi plata. Mientras tanto, yo tenía deudas con la Sunat” , señaló indignada.

Ariana también reveló que, tras confrontarla, la contadora reconoció parcialmente los hechos, pero solo ofreció devolver “la mitad” del dinero robado antes de abandonar el país.

“Le dije: ‘Tú me has robado’. Y ella me respondió: ‘Pequeña, puedo asumir la mitad’. Se fue del Perú diciendo que yo la estaba difamando ”, contó la influencer, quien aseguró que la mujer viajó a España para evitar asumir responsabilidades.

Finalmente, Ariana aprovechó su historia para advertir a otros creadores de contenido y emprendedores sobre los riesgos de confiar ciegamente en terceros, incluso si son personas cercanas.