¡Preocupación total! La cantante Ariana Grande utilizó su cuenta oficial de Instagram para confesarle a sus fanáticos que se encuentra delicada de salud.

La artista, que actualmente se encuentra inmersa en su gira Sweetener World Tour, compartió un extenso mensaje donde asegura que está enferma por “más de tres semanas” y que, posiblemente, tendrá que cancelar algunos shows.

“Hola mis amores, así que todavía estoy muy enferma. He estado enferma desde el último show de Londres. No sé cómo es posible, pero todavía me duele tanto la garganta y la cabeza. Sueno bien, pero tengo mucho dolor y es difícil respirar durante el espectáculo”, escribió en un largo mensaje.

“Realmente no sé qué está pasando con mi cuerpo en este momento y necesito resolverlo”, añadió junto a otros videos donde asegura que, pese a sus esfuerzos, no ha conseguido recuperarse.

Ariana Grande confiesa estar muy enferma y podría suspender algunos conciertos. (Foto: Captura)

Finalmente, la cantante de “7 Rings” dijo que visitará a un médico para tratar de encontrar una pronta solución a su condición actual.

“Tengo miedo de tener que cancelar algunas cosas, así que esto es solo una advertencia de que no sé qué está pasando con mi cuerpo, y estoy realmente decepcionado y asustado por qué no puedo mejorar porque han pasado más de tres semanas en este momento”, puntualizó.