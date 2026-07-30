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Ariana Grande denuncia a hackers por filtrar música inédita y fotos privadas durante años. (Foto: Instagram / @arianagrande)
Ariana Grande denuncia a hackers por filtrar música inédita y fotos privadas durante años. (Foto: Instagram / @arianagrande)
Por Agencia EFE

La actriz y cantante Ariana Grande ha presentado una demanda contra varios hackers que alega que obtuvieron acceso no autorizado a dispositivos de otras personas para filtrar canciones inéditas, material de sesiones de grabación y videoclips sin su consentimiento durante años

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