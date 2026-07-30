La actriz y cantante Ariana Grande ha presentado una demanda contra varios hackers que alega que obtuvieron acceso no autorizado a dispositivos de otras personas para filtrar canciones inéditas, material de sesiones de grabación y videoclips sin su consentimiento durante años
La actriz y cantante Ariana Grande ha presentado una demanda contra varios hackers que alega que obtuvieron acceso no autorizado a dispositivos de otras personas para filtrar canciones inéditas, material de sesiones de grabación y videoclips sin su consentimiento durante años
La demanda, revelada por el medio especializado Variety, fue interpuesta el lunes en Los Ángeles y acusa a un grupo de personas no identificadas de ‘phishing’ (ciberataques de suplantación de identidad) y maniobras de hackeo que dieron lugar al “robo, difusión y explotación ilícitos” de contenido inédito.
Los abogados de la cantante y actriz aseguran que los hackers atacaron las cuentas digitales personales de fotógrafos y productores que trabajaban estrechamente con ella y, posteriormente, vendieron datos y contenido por “sumas considerables de dinero”.
El escrito legal sostiene que, en 2019, unos hackers obtuvieron las credenciales de acceso a una cuenta de Dropbox perteneciente a un fotógrafo que trabajó con ella, y al año siguiente, los demandados hackearon el dispositivo móvil de un productor que había colaborado con Grande.
Como resultado, accedieron a grabaciones maestras y maquetas inéditas, así como a material de sesiones de grabación.
En 2023, los hackers lograron también acceder a medio centenar de sus canciones inéditas y las filtraron.
Un año más tarde, los acusados crearon una cuenta de Gmail y un dominio haciéndose pasar por un fotógrafo y consiguieron que un técnico les enviara fotos que pertenecían a Grande.
Aitana Ocaña, la cantante catalana, interpretó en directo su canción 'Superestrella' durante la gran fiesta de celebración de La Roja en la Plaza de Cibeles, Madrid, tras conquistar la Copa del Mundo 2026. La canción se ha convertido en el himno no oficial de España durante el mundial, sonando con cada victoria. Acompañada por sus padres, Cosmo Ocaña y Belén Morales, Aitana celebró junto a los futbolistas vestidos con la camiseta de la selección, confirmando lo feliz que está porque su tema es el tema estrella del campeonato[1][3].