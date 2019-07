Ariana Grande y Kim Kardashian cortan relaciones con fotógrafo acusado de acoso sexual

Ariana Grande y Kim Kardashian cerraron filas contra el fotógrafo Marcus Hyde, señalado por el presunto delito de acoso sexual contra una modelo, quien lo denunció en redes sociales.

La acusación contra Hyde radica en la publicación de unas capturas de conversaciones entre este y la modelo Sunnaya. En estas, el fotógrafo le pide fotos desnuda a la joven a cambio de sesiones fotográficas gratuitas, aunque de no acceder, también le puso un precio de 2 mil dólares.

Dado que la modelo se negó a enviar sus fotos desnuda y pagar el monto indicado, Marcus se despidió de ella, aduciendo que seguiría trabajando con artistas como Ariana Grande y Kim Kardashian. Ante esta situación, ambas no dudaron en referirse a tan delicado tema.

“Queridas modelos/ artistas de Los Angeles/ de cualquier lugar. Acabo de leer unas historias realmente chocantes y descorazonadoras. Odio que esto sea un motivo de conversación, pero, por favor, no hagan sesiones de fotos con fotógrafos que les hagan sentir incómodas o que los hagan sentir que tienen que quitarse la ropa si no quieren. Si lo quieren, genial. Pero si no es así, por favor no lo hagan”, escribió en una historia de Instagram Ariana Grande.

​Al igual que la cantante, Kim Kardashian también subió en su cuenta de Instagram una historia referida al caso de este fotógrafo. La socialité fue más directa y señaló haber trabajado con el fotógrafo Marcus Hyde.

“He estado leyendo todos los mensajes y las historias de mujeres sobre comportamiento inapropiado e inexcusable de un fotógrafo con el que he trabajado (…) Apoyo absolutamente el derecho de cualquier mujer a no ser acosada o presionada a hacer nada con lo que no esté cómoda. No podemos permitir que este tipo de comportamiento pase desapercibido y aplaudo a aquellas que han hablado”, se lee en la publicación de Kim Kardashian.

También a través de sus historias de Instagram, la modelo Sunnaya compartió los mensajes de Ariana Grande y Kim Kardashian, además de algunos artículos referidos al caso del fotógrafo Marcus Hyde.