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Resumen

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Ariana Grande se tomará un descanso en su vida artística tras finalizar “The Eternal Sunshine Tour”. (Foto: Leonardo Munoz / AFP)
Ariana Grande se tomará un descanso en su vida artística tras finalizar “The Eternal Sunshine Tour”. (Foto: Leonardo Munoz / AFP)
Por Agencia EFE

La cantante estadounidense Ariana Grande se alejará de los focos tras acabar su gira “The Eternal Sunshine Tour” y finalmente no participará en el musical “Sunday in the Park with George”, en Londres, ante el escrutinio público constante, según informan diversos medios de la farándula.

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