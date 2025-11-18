Un tribunal de Singapur condenó el lunes a un australiano a nueve días de cárcel por haberse abalanzado sobre la estrella de cine Ariana Grande durante el estreno asiático de la película “Wicked: For Good” la semana pasada.
Grande y otras celebridades asistían a la presentación cuando el hombre, identificado en los documentos judiciales como Johnson Wen, de 26 años, saltó una valla y corrió hacia la ella.
Videos que se volvieron virales muestran al hombre rodeando con su brazo a una sorprendida Ariana Grande, y a su coestrella, Cynthia Erivo, corriendo para defenderla.
Wen, quien se sospecha ha perturbado en el pasado otros eventos deportivos y conciertos internacionales, “mostró un patrón de comportamiento que sugiere que lo volverá a hacer”, declaró el juez Christopher Goh antes de dictar la sentencia.
Grande, de 32 años, comenzó su carrera como adolescente en Broadway antes de embarcarse en una exitosa trayectoria como estrella del pop.
En 2017 uno de sus conciertos fue objeto de un atentado. El ataque en el Manchester Arena dejó 22 muertos, más de mil heridos y a ella con un trastorno de estrés postraumático.
Con información de AFP
