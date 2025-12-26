En medio de las celebraciones por Navidad, la modelo peruana Arlette Rujel, reconocida por su reciente título como Miss Grand Perú 2024, anunció en redes sociales que espera a su primer hijo, teniendo cinco meses de gestación.

Rujel, de 26 años, compartió un video emotivo en su cuenta de Instagram que documenta el proceso desde el descubrimiento de su embarazo, incluyendo imágenes de ecografías y pruebas de laboratorio. “21 semanas y contando desde ya los días para conocerte”, escribió en el post.

Este anuncio llega en un periodo de alegrías para Rujel, pues en septiembre contrajo compromiso matrimonial con su pareja, Renzo Vargas, quien es ingeniero electrónico y se desempeña como director del Miss Perú Callao y, recientemente, designado director Nacional del Miss Petite Global hacia el 2026.

Antes de la difusión del video en redes sociales, Rujel reveló su estado en el programa ‘Mande quien mande’. “Yo veo cuando los ojos de una mujer tiene el brillo especial”, comentó la conductora del espacio, María Pía Copello.

Asimismo, Copello extendió sus felicidades para Arlette, quien confirmó que su embarazo ya superó el primer trimestre de forma satisfactoria. “Qué linda noticia, Arlette”, dijo luego María Pía.

Nacida en el Callao en 1999, Arlette Rujel hizo historia al convertirse en la primera peruana en ganar la corona internacional de Reina Hispanoamericana, de 2022.

Además de su rol como Miss Grand Perú 2024, Rujel es directora de su propia línea de ropa, Égalité. También se desempeña como profesora de etiqueta social y mesa en la escuela de Marina Mora y forma parte del elenco de "El Reventonazo de la Chola".