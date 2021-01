El actor Armie Hammer decidió abandonar la película “Boda de escopeta” que iba a protagonizar con Jennifer Lopez luego que varias mujeres lo acusaran de manipulador sexual y hasta de caníbal.

El protagonista de “Call me by your name” se volvió tendencia en Twitter por supuestos chats filtrados donde donde seduce a usuarias y comparte encuentros sexuales extramaritales. Sin embargo, la polémica se dio por los perturbadores mensajes que aluden a la violencia sexual y al canibalismo.

“Imaginarme sosteniendo tu corazón en mi mano y controlando cuándo late. Soy 100% caníbal. Quiero comerte. Da miedo admitirlo. Nunca lo había admitido”, se lee en uno de los mensajes publicados en la cuenta de Instagram House of Effie.

Es así que el actor emitió un comunicado y calificó de mentiras dichas conversaciones. “No estoy respondiendo a estas mentiras, pero a la luz de los viciosos y espurios ataques en línea contra mí, no puedo en conciencia dejar a mis hijos durante 4 meses para rodar una película en la República Dominicana. Lionsgate me está apoyando con esto y les estoy agradecido por eso”, señaló, según la revista Variety.

Del mismo modo, un representante de la producción afirmó que el mismo Hammer pidió alejarse de la cinta y ellos apoyan su decisión.

