Eduardo Adrianzén 'Chevrolet', miembro de la orquesta Armonía 10. (Captura de Instagram @armonia10oficial)
Eduardo Adrianzén 'Chevrolet', miembro de la orquesta Armonía 10. (Captura de Instagram @armonia10oficial)
Por Redacción EC

Armonía 10 anunció el fallecimiento de Eduardo Adrianzén, conocido dentro de la agrupación como ‘Chevrolet’, a través de una publicación en sus redes sociales el pasado domingo. La orquesta de Piura expresó sus condolencias a los familiares y amigos de su colaborador, a quien recordó con un emotivo mensaje de despedida.

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