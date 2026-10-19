Armonía 10 anunció el fallecimiento de Eduardo Adrianzén, conocido dentro de la agrupación como ‘Chevrolet’, a través de una publicación en sus redes sociales el pasado domingo. La orquesta de Piura expresó sus condolencias a los familiares y amigos de su colaborador, a quien recordó con un emotivo mensaje de despedida.

Adrianzén se desempeñaba como miembro del equipo técnico de la agrupación, acompañándolos a lo largo del país durante giras, siempre detrás del escenario.

Armonía 10 se despide de Chevrolet

“Hasta siempre, querido Eduardo Adrianzén ‘Chevrolet’. Lamentamos mucho el sensible fallecimiento de un ser muy querido por nosotros. Dios brinde consuelo a sus familiares y amigos que hoy lloran tu partida”, se lee en la imagen compartida por la agrupación.

“Querido amigo, tu familia de Armonía 10 siempre te recordará. Descansa en paz”, agrega líneas más abajo.

El mensaje estuvo acompañado de una imagen de Adrianzén y generó numerosas expresiones de pesar entre los seguidores de la orquesta, quienes se sumaron a las condolencias por su partida.

Posteriormente, Armonía 10 compartió una segunda publicación en la que destacó los años de trabajo y los momentos compartidos con su colaborador durante los recorridos de la agrupación.

“Con profundo pesar, la familia de Armonía 10 lamenta la partida de nuestro querido amigo Eduardo Adrianzén, cariñosamente llamado ‘Chevrolet’. Nos quedan los recuerdos y los momentos compartidos durante tantos kilómetros recorridos juntos”, escribió el grupo en la publicación

“Que Dios te reciba en su gloria y brinde fortaleza a tus seres queridos. Descansa en paz, querido Chevrolet”, agregó la orquesta.

En los comentarios, mensajes de los seguidores de la agrupación hacían eco de las condolencias: “Descansa en paz” o “que Dios lo tenga en su gloria” era lo que más se leía.

¿Qué rol cumplía Eduardo Adrianzén ‘Chevrolet’ en Armonía 10?

Eduardo Adrianzén formaba parte del equipo técnico de Armonía 10. Aunque no participaba como cantante sobre el escenario, desempeñaba labores detrás de bastidores y acompañaba al grupo durante sus presentaciones y giras por Lima y otras ciudades del país.

Su trabajo lo mantuvo cerca de los integrantes y del personal de la agrupación piurana, conocida popularmente como la ‘Universidad de la Cumbia’. Por ello, su fallecimiento motivó los mensajes de despedida con los que la orquesta recordó los años compartidos con él.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente la causa de la muerte de Eduardo Adrianzén.

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