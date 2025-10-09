Agua Marina fue la reciente víctima de la delincuencia en el país tras sufrir un atentado con arma de fuego durante un concierto en el Círculo Militar de Chorrillos. Tras el lamentable hecho, diversas agrupaciones han manifestado su preocupación por la inseguridad a través de las redes sociales. Armonía 10, también víctima de los extorsionadores se pronunció sobre el caso.

Mediante un comunicado publicado en redes sociales, Armonía 10 alzó su voz de protesta frente al atentado que sufrieron sus colegas.

“Nos solidarizamos con nuestros amigos de Agua Marina y con todo el Perú. Esto no puede seguir así, queremos trabajar tranquilos. La delincuencia debe parar, el Perú quiere paz”, escribieron en su misiva.

“Hacemos un llamado a las máximas autoridades, basta de la delincuencia, basta de la indolencia, basta de la indiferencia. El Perú se desangra. ¡QUE NO SE DERRAME MÁS SANGRE INOCENTE!”, agregaron en su publicación.

Armonía 10 se solidariza con Agua Marina tras atentado durante concierto en vivo. (Foto: Instagram)

Cabe resaltar que mientras la tragedia sucedía de Chorrillos, Armonía 10 se encontraba ofreciendo un concierto. En medio del show, uno de sus músicos abandonó abruptamente el escenario al enterarse de la noticia, ya que César More, uno de los heridos, es familiar directo de su timbalero, Gianpiere More.

Armonía 10 en concierto. / Difusión

“Nos unimos en este momento tan doloroso de nuestros hermanos de Agua Marina. Entre los heridos hay un familiar de nuestro compañero y amigo de labores, el timbalero. Uno de los integrantes de Agua Marina, de apellido More, es familiar directo de nuestro compañero Gianpiere More, por ello ha tenido que dejar el concierto para sumarse a su familia”, señaló el vocalista del grupo durante el evento.