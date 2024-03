El actor Arnold Schwarzenegger anunció que su operación a corazón abierto para colocarle un marcapasos fue exitosa, por lo que estaría regresando a la pantalla chica en abril, grabando la segunda temporada de “Fubar” (Netflix).

De ese modo, el protagonista de “Terminator” agradeció el apoyo recibido por sus fanáticos, por lo que incluso ironizó con su intervención quirúrgica subiendo una foto a redes sociales, en donde muestra el aparato médico.

“¡Gracias! He recibido muchos mensajes amables de todo el mundo, pero mucha gente me ha preguntado si mi marcapasos causará algún problema con la temporada 2 de ‘Fubar’. Absolutamente no. Estaré listo para filmar en abril y solo podrás verlo si realmente lo estás buscando”, escribió el actor en su cuenta de X, antes llamado Twitter.

Schwarzenegger se ha sometido a más de una operación a corazón abierto, el pasado 18 de abril fue cuando le implantaron el marcapasos, por lo que el actor bromeó diciendo que los médicos lo han transformado en una máquina.

“Me operaron para convertirme un poco más en una máquina: me implantaron un marcapasos”, dijo. “Tuve mi cirugía el lunes 18, y para el viernes ya estaba en un gran evento ambiental con mi amiga y compañera de activismo en fitness, Jane Fonda”, agregó después.

Por otro lado, el intérprete comentó que para abril estaría grabando la segunda temporada de “Fubar”, una serie que trata sobre un hombre y su hija, quienes descubren que ambos trabajan para la CIA, de Estados Unidos.

La serie, cuya primera temporada está disponible en Netflix, está protagonizada por Arnold Schwarzenegger, Monica Barbaro, Milan Carter y Gabriel Luna.