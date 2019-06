Arturo Peniche: ¿qué pasa con la salud del actor?

Arturo Peniche ha preocupado a sus fans por unas fotografías que se han publicado de él entrando a un hospital. El recordado intérprete de María Mercedes encendió las alarmas y se comenzaron a dar cientos de rumores sobre una supuesta enfermedad terminal que tendría e incluso, muchos indicaron que ya había muerto, pero él mismo se encargó de desmentir todos estos comentarios.

El actor de 52 años se encontraba viajando en moto cuando empezó a sentirse mal. Al inició no le dio mucha importancia a los malestares hasta que comenzó a tener un terrible dolor de estómago que lo incapacitó de caminar y por esta razón tuvo dificultades para entrar al nosocomio.



¿Qué es lo que realmente pasa con la salud del actor? Brandon Peniche habló con los medios de comunicación y aclaró todos los comentarios que se han dado alrededor de su padre.



¿Qué pasó con la salud de Arturo Peniche?

Hace unos días, se publicaron algunas fotografías de Arturo Peniche ingresando de emergencia a un Hospital y esto ocasionó mucha preocupación entre sus seguidores. Ante ello, su hijo Brandon informó sobre el estado de salud de su padre.



“Ingresó por un tema de salud. Tiene una infección estomacal fuerte”, explicó Brandon Peniche al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca).



El hijo del actor pidió que no se enciendan las alarmas ante esta situación ya que solo se trataba de una tifoidea nada grabe, así acabó con todos los rumores que se dieron sobre una enfermedad terminal que estaría sufriendo el intérprete e inclusive dijeron que había muerto.



Arturo Peniche, de 57 años grabó un video para informar sobre su estado de salud y desmentir los rumores sobre su muerte.



En su cuenta de Instagram, el actor publicó un video donde se le ve sentado, con bata y lentes de aumento mientras dice: “Muchas gracias a todos los que ya me mataron”, posteriormente, agregó: “Gracias a los que han hablado bien o mal en esta situación con información equivocada o no equivocada”.



Sobre su estado de salud detalló: “El caso es que me dio una tifoidea con una bacteria y me debilitó mucho, me provocó mucha nausea, mucho vómito, mucha diarrea”.



Actualmente, Arturo Peniche sigue hospitalizado y no es porque este en una condición delicada, sino se estaría realizando diversos estudios para evitar un riesgo mayor y vuelva a recaer.

¿Qué es la fiebre tifoidea

La fiebre tifoidea es una enfermedad infecciosa sistémica que se caracteriza por que el paciente presenta fiebre elevada y síntomas abdominales causados por la infección de la bacteria Salmonella typhi.

Causas

Esta infección la puedes contraer al ingerir agua o alimentos contaminados por estas bacterias por las heces de animales enfermos o portadores de la infección.



Las bebidas y los alimentos que con más frecuencia pueden estar contaminados por la bacteria son la leche, el queso, los helados y otros derivados lácteos, los mariscos que crecen en lugares cercanos a puntos de eliminación de las aguas residuales, las verduras regadas con aguas fecales, los huevos, algunas carnes y el agua.

Síntomas

- Fiebre que comienza baja y aumenta cada día, y puede llegar a ser tan alta como 104.9 °F (40.5 °C)

- Dolor de cabeza

- Debilidad y cansancio

- Dolores musculares

- Sudoración

- Tos seca

- Pérdida de apetito y de peso

- Dolor abdominal

- Diarrea y estreñimiento

- Sarpullido

- Abdomen extremadamente hinchado