El restaurante de los ganadores de 'Yo Soy 2019′, Rossalia Timaná y Jhampier Pinedo, imitadores del dúo Pimpinela, ubicado en Piura, fue asaltado por un grupo de delincuentes que se llevaron miles de soles en equipos electrónicos, incluyendo una tablet que contenía las pistas musicales con las que realizan sus presentaciones.

Según contaron para Latina Noticias, el robo ocurrió en la madrugada en su local de la urbanización Los Tallanes , donde los asaltantes lograron ingresar para luego tapar las cámaras de seguridad que registraban el interior y hacerse con sus bienes.

En apenas dos horas, los delincuentes sustrajeron un televisor, varios equipos de sonido y un iPad que guardaba “todas las pistas musicales de estos artistas piuranos”.

Visiblemente conmovido, Pinedo relató el momento en que se dieron cuenta del asalto y expresó su pesar por la pérdida del material profesional, crucial para su trabajo.

“Muy temprano, la señora que nos alquila este espacio de su casa para poder nosotros tener nuestro restaurante nos llamó muy temprano , diciendo que el portón estaba abierto” , declaró.

Para luego, con la voz entrecortada, añadir: “En realidad, lo que más duele es eso. En nuestra tablet con la que trabajamos tenemos todas las pistas musicales que son parte de nuestro trabajo diario en realidad como artistas, y nos han dejado sin nada”.

Tras revisar las grabaciones, se comprobó que los delincuentes actuaron con calma, ingresando a las 3 a.m. y saliendo cerca de las 5. “La seguridad está terrible en todo el país”, afirmó el imitador de Joaquín Galán.

Un detalle que destacó el músico fue que, a pesar de estar a la vista, los delincuentes no se llevaron el galardón que obtuvieron en 2019 con su participación en el ‘reality’ de Latina.

“Gracias a Dios no se lo llevaron. Este trofeo es el único en Piura. Ningún piurano ganó Yo Soy, solo nosotros. Lo tenemos exhibido para que la gente se tome fotos “, afirmó el artista, quien junto a su esposa, denunciaron el hecho.

Rossalia Timaná y Jhampier Pinedo, imitadores de Pimpinela : ¿quiénes son?

Rosalía Timaná y Jhampier Pinedo se coronaron como los ganadores de la primera temporada de 'Yo Soy’ en 2019, destacándose por su exitosa imitación del dúo argentino Pimpinela, compuesto por Lucía y Joaquín Galán.

La gran final de 2019 se llevó a cabo luego de dos meses de competencia, donde Pinedo y Timaná se impusieron a otros destacados imitadores, como Franco Acobo (Billie Joe Armstrong, de Green Day) y Eva María Huertas (Daniela Darcourt).

Años después, en 2021, la pareja cumplió uno de sus grandes sueños al conocer en persona al dúo Pimpinela, quienes llegaron a Perú para formar parte de 'La Voz Senior’ como jurados. “Hemos cumplido un sueño más en nuestras vidas... hemos tocado el cielo al conocerlos”, escribieron en sus redes sociales.

Rosalía Timaná y Jhampier Pinedo junto a Lucía y Joaquín Galán | Foto: Facebook

Lamentablemente, meses antes del encuentro, Jhampier tuvo que ser hospitalizado en Piura tras contagiarse de COVID-19. Su esposa, Rossalia, informó que el imitador estaba recibiendo oxígeno durante su recuperación.

“Está recibiendo el oxígeno que tanto necesitaba. Sigan apoyándolo con sus oraciones para su pronta recuperación”, escribió. Afortunadamente, logró recuperarse de su salud, pero la desgracia volvió a golpear su vida con el robo de su restaurante en Piura.