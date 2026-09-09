Una jueza del Estado de México procesó este miércoles a Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” por el asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, su esposa Ana Paula Barragán, la hija de ambos de tres años y la empleada doméstica Aleyda Romero, ocurrido el 1 de septiembre en Atizapán de Zaragoza.

El Juzgado decidió que ambos acusados afronten un juicio por “homicidio calificado, interrupción del embarazo y maltrato y crueldad contra seres sintientes”, ordenando que cumplan prisión en la cárcel de Barrientos en Tlalnepantla.

En ese sentido, también dio un plazo de cuatro meses a la Fiscalía del Estado de México para juntar más pruebas y aclarar la participación de cada uno.

El músico tenía 38 años y murió junto a su esposa, de 35 años y con cuatro meses de embarazo, su hija Sofía, de tres años, y la trabajadora de la casa, de 21 años. La mascota del hogar también fue hallada sin vida, mientras que otro hijo de la pareja, de seis años, sobrevivió.

Según la investigación, Diego Sebastián “N” era socio y persona de confianza del músico, lo que le habría permitido entrar a la casa. La policía cree que los acusados buscaban un USB con claves para entrar a cuentas de criptomonedas.

El video aborda la polémica סביב Alejandra Vigó tras un informe que cuestiona a influencers por compartir imágenes con niños y personas vulnerables en África para ganar clics y seguidores. También menciona la propuesta de una ley que busca prohibir este tipo de contenidos.

Paralelamente, se investigan amenazas y exigencias de dinero previas al crimen, así como la posible complicidad de otros involucrados.

Diego Sebastián “N” y su chofer, Gerardo “N”, fueron detenidos después de encontrar a las víctimas y llevados a la cárcel. La acusación no significa que ya sean culpables, por lo que mantendrán su presunción de inocencia mientras avanza el caso con testimonios y peritajes.

*Con información de EFE

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