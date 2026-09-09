La justicia mexicana dio cuatro meses para la investigación del caso en el que también murieron tres familiares del músico | Foto: Instagram (@honasmelendez)
La justicia mexicana dio cuatro meses para la investigación del caso en el que también murieron tres familiares del músico | Foto: Instagram (@honasmelendez)
Por Redacción EC

Una jueza del Estado de México procesó este miércoles a Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” por el asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, su esposa Ana Paula Barragán, la hija de ambos de tres años y la empleada doméstica Aleyda Romero, ocurrido el 1 de septiembre en Atizapán de Zaragoza.

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