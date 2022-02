Así se defendió ‘El Yaki’ tras ser agredido con un botellazo en pleno concierto

La música regional de México estuvo a punto de presenciar una tragedia. Luis Alfonso Partida Cisneros o más conocido en el mundo del canto como ‘ El Yaki ’ fue agredido por un individuo cuando se disponía a dar un recital en uno de sus conciertos. Y sí, aquel asistente que posteriormente fue reducido por el cuerpo de seguridad, pudo ser captado cuando este le lanzó una botella desde las gradas.

Eso sí, el artista no dudó en recriminarle el acto cometido por lo que encaró sin más reparos al sujeto tras cometer el delito. El desafortunado momento sucedería cuando se disponía a cantar junto a su compañero de profesión Luis Ángel ‘El Flaco’ para encantar al público de Tegucigalpa uno de sus mayores éxitos.

“¿Quién tiró a la ve...? ¿quién me tiró el bote a la ver...? ¿tú put...?”, fueron las palabras con las que el exvocalista de la Banda el Recodo fue a encarar a su agresor, incluso intentó saltarse a la zona de las butacas para arreglar el asunto a golpes, pero el personal de seguridad se lo impidió, además, “El Flaco” le pidió que regresara con él y “El Yaki” le obedeció, pero siguió insultando al hombre que le lanzó la botella.

Luego de que el personal de seguridad identificó al agresor, ambos cantantes comenzaron a gritar “Fuera, Fuera…” y entre más de seis hombres sacaron al sujeto que lanzó la botella por lo que tras el trago amargo, los cantantes pudieron continuar con su espectáculo.

El incidente ocurrió la noche del sábado 12 de febrero y el momento pudo ser registrado por las cámaras de seguridad. Ya para el día siguiente, el bochornoso episodio sería difundido por las redes sociales y además, se logró exponer cómo quedó la espalda de ‘El Yaki’ tras el impacto del objeto.

CÓMO NACIÓ LA AMISTAD ENTRE EL YAKI Y EDUIN CAZ

El vocalista de Grupo Firme cuenta cómo fue el encuentro y nacimiento de la amistad con ‘El Yaki’. Para aquel entonces, el grupo regional ya tenía algunos éxitos, los cuales pasaban los 50 millones de reproducciones. Además, el cantante hace referencia a ‘Chacharas’, a quien responsabiliza de haberle presentado al entonces líder de Banda el Recodo.

“Cuando lo conocí ya traía yo varias canciones, ‘El dinero ni nada’, ‘Juro por Dios’, ‘El amor no fue pa’ mi’, ‘Pídeme’, ya estaban esas rolitas underground, ya eran cuatro canciones que tenían arriba de 50 millones, entonces cuando me lo topé, me acuerdo que lo llevó Chacharas, en paz descanse, se lo llevó al malecón, ahí lo conocí”, recordó.

En medio de la plática, Caz le recordó al entonces líder de El Recodo que años atrás habían cantado juntos. “Tú hace ocho años tocaste con El Recodo, aquí y aquí y cantaste y le enseñé el video en donde salimos cantando”, revivió el cantante mexicano.