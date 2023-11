Axl Rose, fundador y vocalista de los Guns N’ Roses, recibió una demanda por presunta agresión sexual en contra de la modelo Sheila Kennedy, ocurrida en un lujoso hotel de Nueva York en 1989.

La modelo, que perteneció a la famosa revista Penthouse, demandó al cantante alegando que este no solo la obligó a mantener relaciones sexuales sin consentimiento, sino que le produjo heridas en las rodillas al forzarla durante la agresión, así como estrés postraumático que le impidió ejercer su profesión.

Por ese motivo, una corte de Nueva York, aceptó la demanda que Sheila elaboró en el marco de Ley de Sobrevivientes Adultos, que está próxima a vencer en aquel Estado.

¿De qué acusa Sheila Kennedy a Axl Rose?





Sheila Kennedy afirmó que conoció al vocalista de los Guns N’ Roses en 1989, tras compartir una noche de fiesta, Rose la invitó a su habitación de hotel en Nueva York para continuar las celebraciones junto con su amigo David Andrew “Riki” Rachtman y otra modelo.

La demandante afirmó que tras proporcionar bebidas alcohólicas y cocaína a sus invitados, Axl violentó presuntamente a la otra mujer, por lo que Sheila decidió retirarse a pesar de que al inicio tuvo intenciones de pasar la noche con Rose.

Ante la salida de Kennedy, esta relata que Axl la tomó por la fuerza y arrastró por la habitación hasta su cama, en donde cometió la agresión.

“Rose no hizo ningún intento por preguntar o comprobar que Kennedy estuviera de acuerdo. La trató como una propiedad utilizada únicamente para su placer sexual”, indicaba el relato de Sheila ante la Corte de Nueva York.

Por otro lado, la modelo explicó que la presunta agresión de Axl Rose le generó traumas severos, ocasionándole estrés postraumático, especialmente cuando escucha la voz de Axl o su música.

Otras acusaciones de Axl Rose





No es la primera vez que el intérprete de Welcome to the jungle enfrenta acusaciones de violencia en contra de las mujeres. En 1994, la revista People reveló que Erin Everly, exesposa de Axl, fue víctima de agresiones físicas por parte del artista. En esa línea, Stephanie Seymour, expareja de Rose, lo demandó por abuso físico.

Como parte de su demanda, Sheila Kennedy complementó que Rose no tenía intenciones de detenerse, por lo que decidió dejar que el cantante perpetúe el abuso hasta que sea seguro para ella.

“Creía que Rose la atacaría físicamente, o algo peor, si decía que no o intentaba alejarlo. Entendió que lo más seguro era acostarse en la cama y esperar a que Rose terminara. terminar de agredirla”, explica la acusación presentada por la defensa legal de Kennedy.

No se ha especificado tampoco la cantidad de dinero por la que Sheila Kennedy está demandando al vocalista de Guns N’ Roses. Hasta la fecha Axl no se ha pronunciado al respecto.