Bad Bunny debuta como actor y asume su primer papel protagónico bajo la dirección de Residente

El cantante puertorriqueño Bad Bunny se presenta durante su gira mundial "Debi tirar más fotos" en el Estadio Monumental MAS de Buenos Aires el 13 de febrero de 2026. (Luis ROBAYO / AFP)
Por Redacción EC, Agencia EFE

Benito Antonio Martínez Ocasio conocido como Bad Bunny debutará como actor en la primera película como director de René Pérez Joglar (Residente) denominada ‘Porto Rico’ que tendrá actores de talla internacional como Viggo Mortensen, Edward Norton y Javier Bardem.

