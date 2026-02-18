Bad Bunny debuta como actor y asume su primer papel protagónico bajo la dirección de Residente

Benito Antonio Martínez Ocasio conocido como Bad Bunny debutará como actor en la primera película como director de René Pérez Joglar (Residente) denominada ‘Porto Rico’ que tendrá actores de talla internacional como Viggo Mortensen, Edward Norton y Javier Bardem.

«He soñado con hacer una película sobre mi país desde que era niño. La verdadera historia de Puerto Rico siempre ha estado rodeada de controversia», afirmó en un comunicado este miércoles Residente, ganador de 34 premios Grammy y Latin Grammy, que ha desarrollado también una carrera como actor en ‘In the Summers’ y ‘Frank & Louis’.

‘Porto Rico’ es coescrita entre Residente y el guionista ganador del Premio Óscar Alexander Dinelaris (‘Birdman’). Se trata de un western caribeño inspirado en hecho reales que aborda la compleja historia colonial de la isla a través de una mirada visualmente intensa.

Bad Bunny, quien recientemente hizo historia al ganar el Grammy al Mejor Álbum del Año con el disco en español ‘Debí tirar más fotos’, tiene en este largometraje su primer papel protagonista en cine, después de su participación en cintas como ‘Bullet Train’ y ‘Bala perdida’.

“Esta película se inscribe en una tradición de filmes que amamos profundamente, desde ‘El padrino’ hasta ‘Gangs of New York’, que nos impactan con un drama visceral y personajes y épocas icónicas, pero que también nos obligan a confrontar la historia en la sombra que subyace bajo la narrativa estadounidense del idealismo”, explicó Norton.

El director ganador de múltiples premios Óscar Alejandro G. Iñárritu será productor ejecutivo junto a Scott Budnick y su sello 1Community, Mike Novogratz, Sukey Novogratz, José E. Feliciano, Kwanza Jones, Henry R. Muñoz III y Noah Assad. UTA Independent Film Group representa las ventas internacionales.

La película cuenta también con el respaldo de Live Nation Studios y socios estratégicos, incluyendo la Iniciativa Kwanza Jones & José E. Feliciano, Mike y Sukey Novogratz, y Noah Assad.