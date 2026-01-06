Serenazgo de Lima desaloja fans de Bad Bunny que acampaban cerca del Estadio Nacional

Y es que, desde el lunes, la calle José Díaz se vio ocupada por personas equipadas con carpas, colchones inflables, frazadas, botellas de agua y suministros de higiene, con el fin de asegurar los primeros lugares en las zonas no numeradas del recinto.
Sin embargo, esta medida de fuerza de las autoridades responde a crecientes quejas en redes sociales y denuncias sobre una presunta mafia de reventa de espacios en filas, mismo que afectaría la seguridad en aquella zona.
Durante la intervención, se observó a los seguidores recogiendo pertenencias que incluían desde sillas y maletas, los cuales transportaron en triciclos y vehículos menores.
Por su parte, la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Serenazgo han anunciado que mantendrán planes de vigilancia continua en el perímetro del estadio para evitar nuevos asentamientos.
Se prevé que la afluencia de seguidores se intensifique hacia el fin de semana, dada la alta expectativa por el “Debí tirar más fotos Tour”, cuyas entradas para ambas fechas en Lima se agotaron en tiempo récord.
En cuanto a las filas y campamentos de personas en el recinto donde se presentará, ni el artista puertorriqueño ni la empresa productora de su concierto en la capital peruana se han pronunciado.