Serenazgo de Lima desaloja fans de Bad Bunny que acampaban cerca del Estadio Nacional

Bad Bunny se presentará el próximo 16 y 17 de enero en el Estadio Nacional de Lima, con su gira 'Debí tirar más fotos | Foto: Latina Noticias (Captura) / Composición EC

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

Este martes, personal de Serenazgo de la Municipalidad de Lima desalojó, en los alrededores del Estadio Nacional, a decenas de supuestos fanáticos de Bad Bunny que habían instalado campamentos improvisados con diez días de anticipación a las presentaciones que realizará el 16 y 17 de enero.

