Bad Bunny en el Super Bowl: Patricio Quiñones y los peruanos que aparecieron en el espectáculo

El nombre de Patricio Quiñones resaltó por su presencia en el Super Bowl LX, donde no solo bailó junto a Bad Bunny, sino que también lo cargó. Sin embargo, no fue el único peruano en escena, ya que habrían sido cuatro los compatriotas que formaron parte del histórico show.

Según se confirmó, Patricio Quiñones estuvo acompañado de otros tres peruanos durante el performance del ‘Conejo malo’. Ellos son: Kandrex Millones, Eder Ávila y Lu Arrospide.

La bailarina Kandrex Millones apareció en el inicio de la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl LX, celebrado el pasado domingo 8 de febrero.

Kandrex Millones apareció al inicio del show de Bad Bunny en el Super Bowl. (Foto: IG)

Por su parte, Lu Arrospide tuvo su aparición cerca de la parte final del espectáculo, mientras que Eder Ávila tuvo su intervención en el segmento de salsa con Lady Gaga.

Lu Arrospide tuvo su aparición cerca de la parte final del espectáculo de Bad Bunny. (Foto: Captura de video)

Eder Ávila apareció en el segmento de salsa junto a Lady Gaga. (Foto: Captura de IG)

Cabe resaltar que Patricio Quiñones apareció en una importante parte de la coreografía junto a Bad Bunny e incluso lo cargó en su traslado al centro del show, donde ofrecería otro segmento de su espectáculo.

De esta manera, se reafirma la presencia peruana en los escenarios más importantes del mundo. Esta vez, cuatro peruanos hicieron historia junto a Bad Bunny en el Super Bowl LX, que reivindicó el orgullo latino a nivel global.