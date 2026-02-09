Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Kandrex Millones, Lu Arrospide, Eder Ávila y Patricio Quiñones fueron los peruanos que bailaron junto a Bad Bunny. (Foto: Instagram)
Kandrex Millones, Lu Arrospide, Eder Ávila y Patricio Quiñones fueron los peruanos que bailaron junto a Bad Bunny. (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

El nombre de Patricio Quiñones resaltó por su presencia en el Super Bowl LX, donde no solo bailó junto a Bad Bunny, sino que también lo cargó. Sin embargo, no fue el único peruano en escena, ya que habrían sido cuatro los compatriotas que formaron parte del histórico show.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Bad Bunny en el Super Bowl: Patricio Quiñones y los peruanos que aparecieron en el espectáculo
Famosos

Bad Bunny en el Super Bowl: Patricio Quiñones y los peruanos que aparecieron en el espectáculo

Patricio Quiñones tras bailar junto a Bad Bunny en el Super Bowl LX: “El mejor día de mi carrera”
Famosos

Patricio Quiñones tras bailar junto a Bad Bunny en el Super Bowl LX: “El mejor día de mi carrera”

Patricio Quiñones, el bailarín peruano que se lució con Bad Bunny: “Creo mucho en la fe”
Música

Patricio Quiñones, el bailarín peruano que se lució con Bad Bunny: “Creo mucho en la fe”

Super Bowl LX: Gobernador de California declara el ‘Día de Bad Bunny’
Famosos

Super Bowl LX: Gobernador de California declara el ‘Día de Bad Bunny’