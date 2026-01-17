Bad Bunny en Lima: Así fue la participación de Natalie Vértiz en ‘La Casita’ del Conejo Malo

El regreso de Bad Bunny a la capital peruana tras cuatro años de ausencia no solo estuvo marcado por la euforia musical, sino también por el protagonismo de figuras locales.

Y es que, durante la primera fecha de su gira ‘Debí tirar más totos world tour’ en Lima, realizada el viernes 16 de enero en el Estadio Nacional, la modelo y conductora de televisión Natalie Vértiz participó ‘La Casita’, el esperado segmento de su concierto.

Natalie Vértiz participó en La Casita de Bad Bunny junto a su esposo, Yaco Eskenazi, con quien bailó al ritmo del cantante | Foto: Instagram

La aparición de Vértiz, quien asistió junto a su esposo Yaco Eskenazi y fue vista bailando al ritmo del reggaetón, generó un revuelo inmediato tanto en el recinto como en las plataformas digitales, pues no se esperaba que estuviese considerada.

Al finalizar el espectáculo, la propia modelo aclaró las dudas de sus seguidores sobre cómo logró acceder al exclusivo segmento del artista puertorriqueño, indicando que todo fue espontáneo mientras disfrutaba el show. .

“Estábamos con mi amiga Miranda Salaverry y todos mis amigos, mis amigas, Yaco. Y bueno, nos vieron y nos llevamos la casita” , explicó la modelo, confirmando que la invitación ocurrió de forma imprevista durante el desarrollo del concierto.

En el escenario también se encontraban otras personalidades como la ‘influencer’ Miranda Salaverry, así como las modelos Vanessa López y Gabriela Álava, quienes recibieron críticas por su participación.

A diferencia del entusiasmo de las invitadas, el público en redes sociales reaccionó con críticas hacia las influencers, reprochándole haber afectado la dinámica del programa al intentar protagonizar el segmento y entorpecer el paso del artista por el set.

“Perú fue la peor casita, esta vez no fuimos clave”, “Cómo no lo van a dejar pasar, se pasaron”, y “¡Déjenlo pasar, por Dios!”, fueron algunos de los comentarios que se volvieron virales en X (antes Twitter) y TikTok.

Natalie asistió al concierto de Bad Bunny acompañada de su hermana Camila Vértiz, madre de la hija de Gino Pesaressi. También estuvieron presentes figuras como Brunella Horna y su esposo Richard Acuña, el exfutbolista Jefferson Farfán con su novia Xiomy Kanashiro, entre otros.

Natalie Vértiz junto a Yaco Eskenazi en el concierto de Bad Bunny

Cabe precisar que el artista se presentará esta noche, sábado 17 de enero , en su segunda y última fecha en el coloso de José Díaz, donde se espera un despliegue igual de masivo.

El corazón del ‘Debí tirar más fotos World Tour’

‘La Casita’ representa el concepto íntimo de la gira. Su origen se remonta a la serie de conciertos “No me quiero ir de aquí” en Puerto Rico, donde el artista transformó la arquitectura cotidiana de La Isla en su escenografía.

Diseñada por la arquitecta puertorriqueña Mayna Magruder Ortiz, la estructura está inspirada en una vivienda real de Humacao y en los planos de Levittown (Toa Baja), la primera urbanización planificada de Puerto Rico.

Con unas dimensiones de 12.80 metros por lado y 3.66 metros de altura, la casa cuenta con tres niveles:

Interior: Capacidad para 30 personas, equipado con sofás, televisores y un bar en la cocina.

Capacidad para 30 personas, equipado con sofás, televisores y un bar en la cocina. Balcón: Espacio para 15 personas.

Espacio para 15 personas. Techo: Plataforma escénica donde el cantante interpreta sus temas, con capacidad para 20 personas adicionales.

La casita de Bad Bunny

Durante el concierto, Bad Bunny se traslada a este espacio por un lapso de 20 a 30 minutos. A diferencia de un palco VIP, los ocupantes de ‘La Casita’ son invitados directos del equipo del artista.

En fechas anteriores, figuras como Lionel Messi, Residente y Al Pacino han pasado por este espacio, incluso los hijos de Fiorella Cayo, Salvador y Mateo, en México.