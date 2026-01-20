Bad Bunny en Lima: concierto registró incidente por aglomeración en zona VIP

Bad Bunny se presentó en el Estadio Nacional de Lima dos fechas seguidas y pese a que el evento de gran magnitud mostró una gran recepción del público, también se vivieron momentos de caos debido a una gran aglomeración de personas en la zona VIP, generando preocupación entre los asistentes y varios reportes de síntomas de asfixia.

La situación se produjo en la zona cercana a ‘La Casita’, donde decenas de fans quedaron muy apretados, lo que provocó incomodidad, ansiedad y dificultades para respirar, según testimonios compartidos en redes sociales.

Personal del evento intervino y pidió que quienes estaban más cerca del escenario retrocedieran para facilitar la atención médica, evitando que la situación escalara. Afortunadamente, no se reportaron heridos graves ni fallecidos, y el espectáculo continuó con normalidad.

Fans denunciaron aglomeración en Zona VIP durante el concierto de Bad Bunny. (Foto: Captura de video)

Además del colapso en la zona VIP, algunos asistentes denunciaron que no pudieron ingresar al estadio a pesar de haber adquirido entradas válidas, lo que generó malestar en redes sobre una posible sobreventa o problemas de organización.

Fans denunciaron sobreventa en el concierto de Bad Bunny. (Foto: Captura de IG)

El evento de Bad Bunny en Lima se vivió con gran expectación y asistencia masiva, lo que también dejó experiencias positivas para muchos fanáticos.

Al cierre de su gira en Perú, el artista agradeció el cariño del público e incluso expresó su deseo de regresar en futuras presentaciones. Ahora, el ‘Conejo malo’ se prepara para su show en el medio tiempo del Super Bowl.