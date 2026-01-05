A pocos días del esperado concierto de Bad Bunny en el Estadio Nacional de Lima, decenas de fanáticos ya instalaron carpas en las inmediaciones del coloso deportivo. Los seguidores que llegaron temprano buscan asegurar los mejores lugares cerca del escenario para las presentaciones programadas para el 16 y 17 de enero de 2026.

A través de las redes sociales se han difundido imágenes de diversas carpas alrededor del Estadio Nacional de Lima. Mantas, tiendas y grupos de jóvenes se han organizado para ser los primeros en ingresar al show.

En este sentido, los clubes de fans del ‘Conejo malo’ han demostrado una gran coordinación para establecer turnos de vigilancia y organización interna para evitar que personas ajenas al grupo ocupen los espacios separados.

Entre los acampantes se conversa sobre los días de espera, el clima y la emoción de ver a Bad Bunny en vivo. Varias personas han destacado que, pese al sol o el calor de enero en Lima, la experiencia de vivir la previa con otros fans hace que valga la pena la espera.

Fans de Bad Bunny acampan alrededor del Estadio Nacional de Lima a pocos días de sus conciertos. (Foto: Captura de video)

La presencia de fanáticos antes de la apertura del recinto también ha motivado planes de seguridad por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP) y Serenazgo de la Municipalidad de Lima. Se espera que el flujo de seguidores continúe aumentando en los próximos días conforme se acerque la fecha del concierto.

MÁS INFORMACIÓN: Todos los conciertos que se realizarán en Perú durante el 2026

Este fenómeno de acampar en Lima se suma a la fuerte demanda que ha tenido Bad Bunny en Perú, donde incluso se agotaron las entradas de ambos shows en tiempo récord. Recordemos que el cantante urbano se presentará los días 16 y 17 de enero en el Estadio Nacional de Lima.