Bad Bunny en Lima: Influencer de Perú rechaza participar en ‘La casita’ por singular motivo

La expectativa por los próximos conciertos de Bad Bunny en Lima, programados para este viernes 16 y sábado 17 de enero en el Estadio Nacional, han sumado un episodio inesperado en redes sociales.

Y es que, el influencer peruano, Percy Pls, reveló que se vio obligado a rechazar la invitación oficial para integrar ‘La casita’, un espacio exclusivo dentro del escenario donde el artista interactúa directamente con un grupo de invitados.

A través de su cuenta de TikTok, el creador de contenido compartió capturas de pantalla de la invitación que recibió por WhatsApp de parte de la producción. Sin embargo, tuvo que rechazarla, ya que se encuentra fuera de Lima, viajando por Indonesia.

“Estoy con muchas horas de diferencia en una isla en Indonesia cuando me llegó el mensaje invitándome a ser parte de ‘La Casita’... Ahí es cuando les tuve que decir que regreso más tarde a Perú y todavía no voy a estar para las fechas. Nunca nada había sido tan doloroso para mí”, expresó Percy Pls.

¿Qué es ‘La Casita’?

‘La casita’ es una estructura que replica una vivienda tradicional de Puerto Rico, la cual forma parte de la escenografía del tour actual de Bad Bunny.

En este espacio, influencers y fanáticos seleccionados tienen la oportunidad de bailar y acompañar al puertorriqueño durante un segmento del espectáculo.

Percy Pls, de 28 años y natural de Chiclayo, quien ya había asistido a presentaciones previas del cantante en México y Lima, lamentó no poder formar parte del evento en su propio país.

“Lloro, de verdad que no te lo puedo creer. Pero muchas gracias por pensar en mí y rompan en Perú”, añadió el artista.

Cabe mencionar que, los hermanos Facundo y Mateo Oliva Cayo, hijos de la reconocida actriz peruana Fiorella Cayo, asistieron como invitados exclusivos a“La Casita”, a finales del 2025.