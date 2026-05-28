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El Museo de Cera de Madrid estrena este jueves, la nueva figura de Bad Bunny, dos días antes de que comience su serie de 10 conciertos en la capital. | EFE/ Maria Aguilella Pardo
El Museo de Cera de Madrid estrena este jueves, la nueva figura de Bad Bunny, dos días antes de que comience su serie de 10 conciertos en la capital. | EFE/ Maria Aguilella Pardo
/ Maria Aguilella Pardo
Por Agencia EFE

El Museo de Cera de Madrid presentó este jueves la figura de Bad Bunny a la que no le falta ninguno de sus tatuajes, destacó el museo, que se ha inspirado en el vestuario de su última etapa y una escenografía caribeña para situar al artista.

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