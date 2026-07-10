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Fundación de Bad Bunny impulsa el arte y el deporte en Puerto Rico. (Foto: Geoffroy Van Hasselt / AFP )
Fundación de Bad Bunny impulsa el arte y el deporte en Puerto Rico. (Foto: Geoffroy Van Hasselt / AFP )
Por Agencia EFE

El artista puertorriqueño Bad Bunny y la Fundación Good Bunny anunciaron el inicio del campamento educativo y cultural “Un Verano Contigo” de 2026 para promover arte, música, moda, salud mental y deporte entre 270 jóvenes puertorriqueños en la Universidad del Sagrado Corazón de Puerto Rico, con la participación de artistas como RaiNao e iLe.

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