Los hermanos Facundo y Mateo Oliva Cayo, hijos de la reconocida actriz peruana Fiorella Cayo, asistieron como invitados exclusivos a “La Casita”, el espacio VIP de Bad Bunny, durante su reciente serie de presentaciones en el Estadio GNP, en México.

Durante el evento, los hermanos compartieron espacio con celebridades como Salma Hayek, Danna Paola y Loreto Peralta. Las imágenes de los jóvenes durante la presentación se viralizaron en redes sociales.

¡Qué noche! Muchas gracias por la invitación; fue algo realmente surrealista. La energía estaba increíble. “Mientras uno esté vivo, uno debe amar lo más que pueda” , escribieron en sus redes sociales, celebrando el momento junto al ícono de la música urbana.

Recientemente, los hermanos formalizaron su ingreso a Rimas Entertainment, la prestigiosa casa discográfica que gestiona las carreras de Bad Bunny, Latin Mafia y Grupo Frontera.

Bajo esta nueva alianza, Facundo y Mateo lanzaron oficialmente su proyecto musical bajo el nombre de FAMA, buscando fusionar sonidos contemporáneos con una identidad propia, indicaron hace algunos días.

¿Quiénes son los hijos de Fiorella Cayo?

Facundo Oliva Cayo, de 19 años, ha consolidado una carrera entre la actuación y la música. Ganó notoriedad en la televisión peruana tras interpretar a Matteo Ganoza en la extinta teleserie “De vuelta al barrio”. Debutó musicalmente en 2020.

“Con la música uno siempre podrá expresar y sentir todo. Elegí esta canción porque me gusta la letra y la hice mía. Traté de sacar una versión un poco con mi estilo sin deformarla mucho”, comentó.

Por su parte, Mateo Oliva Cayo ha construido una sólida base de seguidores mediante el streaming y contenido digital. Su enfoque en plataformas como TikTok, donde comparte contenido sobre moda y viajes, complementa su estrategia.