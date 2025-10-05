Bad Bunny no deja de ser noticia. Esta vez, el cantante urbano llamó la atención de todos al aparecer en el estreno de la temporada 51 de Saturday Night Live con una parodia de “El Chavo del 8”. El intérprete de “Callaíta” se vistió de ‘Quico’ y se unió a un divertido sketch.

El popular ‘Conejo malo’ fue anfitrión del programa y debutó con un sketch que recreó la dinámica de la famosa vecindad creada por Roberto Gómez Bolaños.

Pese a que la comedia fue presentada en idioma inglés, los gestos y las situaciones de la parodia hicieron que el público entienda a cabalidad porque “El Chavo del 8” fue un fenómeno que marcó a varias generaciones de América Latina.

Bad Bunny se viste como personaje de “El Chavo del 8” en una parodia de “Saturday Night Live”. (Foto: Captura de video)

En la parodia, Bad Bunny se visitó como ‘Quico’, encarnando sus cachetes inflados y su peculiar tono de voz. Junto a él actuó el comediante Marcello Hernández, como ‘El Chavo’, y Sarah Sherman como ‘La Chilindrina’. Jon Hamm dio vida al recordado ‘Profesor Jirafanes’.

Con risas grabadas, pasteles en la cara y frases rápidamente identificables, la recreación mostró una combinación entre el clásico de la televisión mexicana al estilo del late night más famoso del mundo.

Cabe resaltar que esta parodia se realizó días después de que Bad Bunny fuera confirmado como el artista que se presentará en el show del medio tiempo del Super Bowl 2026, el próximo 8 de febrero.