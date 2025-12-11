Bad Bunny ofreció su primer concierto en Ciudad de México como parte de su gira “DtMF World Tour 2025”. Frente a más de 60 mil asistentes, el cantante dio lo mejor de sí sobre el escenario y vivió un momento peculiar cuando sufrió una caída accidental sobre la zona conocida como “La Casita”.

El ‘Conejo malo’ se presentó en el Estadio GNP Seguros y vivió un momento anecdótico cuando, vencido por la adrenalina, sufrió un resbalón y terminó en el piso, incidente que marcó su debut en la ciudad mexicana.

La caída ocurrió cuando Bad Bunny llegó al escenario “La Casita”, instalado en el centro de la zona General B. Durante una de sus interpretaciones, el cantante perdió el equilibrio y terminó en el suelo.

Bad Bunny sufrió aparatosa caída durante su primer concierto en México. (Foto: Captura de video)

Ya sentado en el suelo, Bad Bunny solo atinó a reírse y reaccionó de forma rápida, levantándose a los pocos segundos y reanudando su show.

El público respaldó el accionar del ‘Conejo malo’ con una fuerte ovación que permitió continuar con el show, dejando la caída solo como una anécdota.

Una caída en el escenario tomó por sorpresa a Bad Bunny en plena presentación. 🤣🤪



CC: adricachorra en TT#badbunnymexico pic.twitter.com/pgHwhKdddl — EstiloDF (@EstiloDF) December 11, 2025

Cabe señalar que la estructura del concierto de Bad Bunny sigue generando una gran controversia, ya que muchas personas han expresado su incomodidad frente a las modificaciones del escenario, donde además del escenario principal se incluyó la sección “Vecinos”.