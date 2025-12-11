Bad Bunny ofreció su primer concierto en Ciudad de México como parte de su gira “DtMF World Tour 2025”. Frente a más de 60 mil asistentes, el cantante dio lo mejor de sí sobre el escenario y vivió un momento peculiar cuando sufrió una caída accidental sobre la zona conocida como “La Casita”.
El ‘Conejo malo’ se presentó en el Estadio GNP Seguros y vivió un momento anecdótico cuando, vencido por la adrenalina, sufrió un resbalón y terminó en el piso, incidente que marcó su debut en la ciudad mexicana.
LEE: “DTMF” de Bad Bunny se convierte en el mejor disco del año, según Rolling Stone
La caída ocurrió cuando Bad Bunny llegó al escenario “La Casita”, instalado en el centro de la zona General B. Durante una de sus interpretaciones, el cantante perdió el equilibrio y terminó en el suelo.
Ya sentado en el suelo, Bad Bunny solo atinó a reírse y reaccionó de forma rápida, levantándose a los pocos segundos y reanudando su show.
El público respaldó el accionar del ‘Conejo malo’ con una fuerte ovación que permitió continuar con el show, dejando la caída solo como una anécdota.
MÁS INFORMACIÓN: Bad Bunny vuelve a liderar Spotify: es el artista más escuchado del mundo en 2025
Cabe señalar que la estructura del concierto de Bad Bunny sigue generando una gran controversia, ya que muchas personas han expresado su incomodidad frente a las modificaciones del escenario, donde además del escenario principal se incluyó la sección “Vecinos”.
TE PUEDE INTERESAR
- Alejandro Sanz gana Latin Grammy a la Grabación del Año y se disculpa con Bad Bunny: “Te lo robé”
- Bad Bunny dedica su Latin Grammy a Puerto Rico: “Nunca olviden de dónde vienen”
- Bad Bunny se lleva el Latin Grammy por su álbum “Debí tirar más fotos”
- Premios Grammy 2026: Bad Bunny hace historia con seis nominaciones
- Rosalía aclara polémica por su ‘visión opuesta’ a Bad Bunny de cantar en español a sus fanáticos no hispanohablantes: “No era la intención”
Contenido sugerido
Contenido GEC