¡Se emocionó! Bad Bunny ganó su segundo premio en los Billboard Latino 2023 y cuando fue a recibirlo no supo en qué categoría había sido reconocido.

Al momento de anunciar los nominados a la categoría Global 200 Artista Latino del Año, los presentadores mencionaron el nombre de Bad Bunny quien subió al escenario de manera rauda sin calzado, con un polo blanco, short negro y medias blancas.

“Si me gano otro, envíenlo en el tráiler que me estoy cambiando... Me estaba cambiando para la presentación y gracias gente por escuchar mi música”, comentó Bad Bunny.

CONOCE MÁS: Bad Bunny anuncia estreno mundial durante su show en los Premios Billboard de la Música Latina

¿Por qué Bad Bunny no supo qué premio ganó?

La confusión que vivió Bad Bunny se dio porque este se encontraba poniéndose el vestuario para su presentación, aseguró el cantante.

“¿Cuál fue el que me gané? ―dijo mostrando su desconcierto y emoción― De corazón, gracias por el apoyo que me dan, gracias, yo hago música porque es mi pasión así que gracias por aceptar lo que hago”, finalizó el intérprete, quien no supo a donde dirigirse después de su discurso.

Bad Bunny fue el primer ganador de la noche, tras hacerse con el premio a Canción del año, ventas. Los Premios Billboard de la Música Latina 2023 se emiten por la señal internacional de Telemundo.





Bad Bunny recibiendo su premio #2 en los #Billboards2023 😂🫶🏼 pic.twitter.com/f98KJK1T7m — Bad Bunny 🌊 (@suconejitomalo) October 6, 2023