Bad Bunny y Gabriela Berlingeri reaparecen juntos en Wimbledon y desatan rumores de reconciliación. (Foto: Instagram / @wimbledon -@gabrielaberlingeri)
Bad Bunny y Gabriela Berlingeri reaparecen juntos en Wimbledon y desatan rumores de reconciliación. (Foto: Instagram / @wimbledon -@gabrielaberlingeri)
Por Redacción EC

Bad Bunny fue visto junto a su expareja, Gabriela Berlingeri, durante la primera jornada del torneo de Wimbledon, en Londres, donde ambos compartieron la tribuna para presenciar el encuentro entre Novak Djokovic y el chino Wu Yibing. Esta sorpresiva reaparición ha despertado rumores sobre una posible reconciliación.

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