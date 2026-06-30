Bad Bunny fue visto junto a su expareja, Gabriela Berlingeri, durante la primera jornada del torneo de Wimbledon, en Londres, donde ambos compartieron la tribuna para presenciar el encuentro entre Novak Djokovic y el chino Wu Yibing. Esta sorpresiva reaparición ha despertado rumores sobre una posible reconciliación.

Según las imágenes y reportes del evento, la pareja se mostró relajada y conversando durante el partido. Incluso, Bad Bunny fue captado explicándole algunos detalles del juego a Berlingeri, mientras ambos disfrutaban del ambiente deportivo desde una ubicación privilegiada en el All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Bad Bunny y Gabriela Berlingeri reaparecen juntos en Wimbledon y desatan rumores de reconciliación. (Foto: Adam Vaughan / EFE)

LEE MÁS: Papa León XIV tuvo encuentro privado con Bad Bunny en Madrid

La presencia del intérprete de “Tití me preguntó” en Wimbledon también estuvo relacionada con su respaldo a Novak Djokovic, quien días antes había asistido a uno de los conciertos que el cantante ofreció en Londres como parte de su gira internacional.

Bad Bunny y Gabriela Berlingeri hoy en Wimbledon. ❤️‍🔥🎾 pic.twitter.com/RlJej4bqmX — Bad Bunny Fan Info (@badbunnynetwork) June 29, 2026

Por si fuera poco, el famoso tenista formó parte de ‘La casita’ y gritó: “¡Acho, PR es otra cosa!”, frase que se ha popularizado en los conciertos del ‘Conejo Malo’, quien se encuentra en medio de su gira “Debí tirar más fotos world tour”. En julio, el intérprete urbano ofrecerá shows en Francia, Suecia, Polonia, Italia y Bélgica.

Avivan rumores de reconciliación

Bad Bunny y Gabriela Berlingeri mantuvieron una relación entre 2017 y 2022. Tras su separación, el cantante fue vinculado sentimentalmente con otras figuras públicas, entre ellas la modelo Kendall Jenner. Sin embargo, ambos continuaron siendo vistos juntos en distintas ocasiones, alimentando las versiones de que nunca rompieron completamente el vínculo personal.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente una reconciliación, esta nueva aparición pública ha reforzado las especulaciones. Muchos fans en redes sociales han calificado su presencia en Wimbledon como una señal de una nueva oportunidad romántica.

Gabriela Berlingeri compartió un video en Instagram donde presume un anillo de compromiso. (Instagram: @badbunnypr / @gabrielaberlingeri).

Por ahora, Bad Bunny y Gabriela Berlingeri han optado por el silencio y no han dado mayores detalles sobre su relación. Sin embargo, las fotografías en Wimbledon seguirán siendo uno de los temas más comentados de las próximas semanas.